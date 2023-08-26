26 августа 2023 года: Максима Исповедника — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и плакать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Максима Исповедника. Он был христианским монахом, богословом и философом, который прославился своей борьбой против ересей. Также Максим Исповедник известен своими учениями о двух природных волях во Христе.
Что нельзя делать 26 августа:
- есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
- плакать;
- менять что-то в своей внешности.
Народные приметы и поверья:
- безветренно – будет сухо и тепло, а вот буря – к дождям в ближайшие дни;
- туман над лесом – будет хороший урожай грибов;
- молодая красная луна — к осадкам.
День ангела празднуют:
Николай, Константин, Алексей, Василий, Иван, Максим, Ирина, Ксения, Евдокия.
Родились в этот день:
1910 год — Мать Тереза (ум. 1997), католическая монахиня албанского происхождения, блаженная, жившая в Индии, основавшая Орден Милосердия, лауреат Нобелевской премии мира (1979);
1980 год – Маколей Калкин, американский актер ("Один дома", "Богатенький Ричи" и др.), музыкант.
Также в этот день:
1657 год — в Чигирине Гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избрали Ивана Выговского;
1728 год — Витус Беринг открывает пролив между Азией и Америкой под названием Берингов пролив;
1791 год — американец Джон Фитч получает патент на пароход;
1991 год — Президиум Верховного Совета УССР принимает решение о временном прекращении деятельности Компартии Украины.