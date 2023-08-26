Можно арендовать. Как выглядит яхта на которой Элизабет Тейлор и Ричард Бертон прятались от папарацци

Роскошная яхта была построена в далеком 1906 году и до сих пор на плаву. Ее можно арендовать.

Сейчас к аренде доступно огромное количество яхт на любой вкус и кошелек, но среди них выделяется шикарное судно с историей. Роскошная суперяхта, названная "Кализма", впервые спустила паруса в 1906 году. И она когда-то принадлежала легендарной паре Голливуда: Элизабет Тейлор и Ричарду Бертону. Об этом пишет Daily Mail.

Судно длиной 45 м (148 футов) участвовало в обеих мировых войнах в составе Королевского флота, а затем попало в мир знаменитостей, принимая у себя лучших друзей Тейлора и Бертона и членов королевской семьи.

Яхта "Кализма" Фото: Yacht Charter Fleet

Теперь, в последней главе яркой жизни судна, оно доступно для чартера через фирму по аренде яхт SamBoat .

Цены начинаются от 19 300 евро (20 800 долларов США) за чартер Kalizma с ее базы в Валлетте, Мальта.

Яхта была построена шотландскими яхтостроительными компаниями Ramage и Ferguson, как частное судно для бизнесмена.

Во время Первой мировой войны яхта, тогда называвшаяся HMS Minona, служила во Вспомогательном патрульном флоте Британского Королевского флота. Почти два десятилетия спустя он использовался на протяжении всей Второй мировой войны в качестве базового корабля для глубоководной спасательной службы в Кэмпбелтауне в Аргайле и Бьюте, Шотландия.

Согласно брошюре яхты, Тейлор и Ричард — пара, которая, как известно, дважды поженилась и развелась — зафрахтовали лодку для путешествия по западному Средиземноморью в 1967 году.

Голливудские актеры, снявшиеся в фильме 1963 года "Клеопатра" и фильме 1966 года "Кто боится Вирджинии Вулф", во время путешествия "влюбились" в лодку. Они купили яхту и переименовали в "Кализму" в честь своих дочерей Кейт, Лизы и Марии.

Принц Ренье III, Грейс Келли и американский драматург Теннесси Уильямс были среди VIP-гостей, которых Тейлор и Бертон принимали на судне.

Фото: Yacht Charter Fleet Фото: Yacht Charter Fleet Фото: Yacht Charter Fleet Фото: Yacht Charter Fleet

Вероятно, это способствовало ее репутации "одной из величайших суперяхт в истории Голливуда".

"Кализма" была переоборудована в 2020 году. В заявлении отмечается: "Она была восстановлена ​​таким образом, чтобы гарантировать неизменность ее души и возрождение ее наследия".

О ее гламурном прошлом напоминает множество деталей, в том числе и портреты бывших владельцев.

На нижней палубе расположены четыре гостевые каюты с санузлами, а также помещения для экипажа. Поднявшись на главную палубу, вы увидите бар и салон, столовую и кухню. Продолжая подниматься вверх, вы увидите каюту владельца на верхней палубе (или шлюпочной палубе) вместе со стильной открытой террасой с обеденным столом и зоной отдыха.

Фото Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона на борту яхты Фото: Yacht Charter Fleet

Между тем, на верхней палубе мостика расположены каюта капитана, каюта шеф-повара и еще одна ванная комната.

На борту "Кализмы" могут разместиться до 10 гостей и 10 членов экипажа, включая капитана.

Напомним, ранее инсайдер рассказывал о своей работе на суперяхтах. Автор истории под названием "Признания инсайдера с суперъяхты" рассказал, что проработал более 20 лет в море и за эти годы сталкивался с "непомерным богатством".