Инсайдер рассказал о своей работе на суперяхтах российских миллиардеров

Имя стюарда и даже его пол не раскрывают, но он успел поработать на множестве шикарных яхт

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Свежие лобстеры, комната со снегом и даже стулья, покрытые кожей с крайней плоти кита – обо всем этом поведал инсайдер, проработавший много лет на самых шикарных яхтах в мире. Среди его клиентов были и российские миллиардеры, те самые, которые сейчас прячут свои "игрушки", опасаясь санкций. Имя стюарда не называют, как и имена его богатых работодателей, интервью опубликовало издание The Times of London.

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Автор истории под названием "Признания инсайдера с суперъяхты" рассказал, что проработал более 20 лет на суперъяхтах и за эти годы сталкивался с "непомерным богатством".

Так, он сообщил, что владельцы яхт постоянно участвуют в негласном соревновании — у кого судно длиннее, быстроходнее и лучше оснащено дорогими деталями вроде стеклянных лестниц, криокамер, или быстроходных катеров, которые способные побить рекорд скорости.

[ + – ] Суперяхты на приколе в Монако Фото: Yacht Charter Fleet

За время своей работы, инсайдер видел на яхтах целый корт для паддл-тенниса, десятиместную подводную лодку, систему исследования морского дна, а на 96-метровой яхте Faith, построенной производителем элитных яхт Feadship, есть даже снежная комната, в которой гости могут охладиться в жаркий день.

Стюард утверждает, что на яхте Романа Абрамовича Eclipse нет системы ПРО, хоть о ней часто писали в СМИ, но он вспоминает рассказ капитана одной яхты, который развернул арсенал бортовой безопасности 70-метровой яхты, когда на них напали пираты в Аравийском море. Речь идет о звуковом оружии, которое обеспечивает оглушительную, громкую акустику и "лучи боли", которые передают узкий луч электромагнитной энергии, нагревающий кожу и вызывающий невыносимое жжение.

[ + – ] Яхта Романа Абрамовича в Турции Фото: Anadolu

Нападение пиратов – вполне реальная опасность, подстерегающая капитанов суперяхт вдоль побережья Африки в Аденском заливе. Так что такие суда обычно оснащены системой защиты. Но при этом они еще и сверхроскошны.

Так, инсайдер рассказал, что своими глазами видел сантехнику из чистого золота и подводные гостиные "Немо" с видом на океанские глубины.

[ + – ] Золотой держатель для туалетной бумаги на "Шехерезаде" Фото: The Sun

А также точную копию парижской чайной Ladurée, которую спроектировал дизайнер яхт Эндрю Винч для 111-метровой яхты TIS (сейчас Lady Gulya). Заказчиком выступила супруга владельца яхты, которая обожает это кафе.

Многие владельцы суперяхт, как известный теннисист Иван Лендл, никогда не надевают дважды одну и ту же одежду, поэтому не понимают, зачем им нужны шкафы в спальне. "Так что команда была счастлива получить кашемировые джемперы от Армани", — рассказал инсайдер.

"Недавно я провел время с доктором Джонатаном Ротбергом, специалистом по секвенированию ДНК и владельцем 55-метровой яхты, поддерживающей Gene Chaser. На борту своей плавучей лаборатории он разработал новаторский, одобренный FDA набор для домашнего тестирования на коронавирус. Сейчас он сосредоточил свои усилия на изменении климата. "Когда я увидел, как команда принимает душ в водопаде, спускающемся с ледника в Арктике, потому что он так быстро тает, я понял, что должен направить ресурсы на оздоровление окружающей среды", — сказал он", — рассказал инсайдер о одном из своих клиентов, который озабочен экологией. Но эту политику поддерживают не всего клиенты.

Так, санузел на одной из шикарных яхт был целиком обит изумрудно-зеленой змеиной кожей. А стулья бара Ари на борту яхты покойного Аристотеля Онассиса "Кристина О" действительно покрыты крайней плотью кита.

[ + – ] Свадьба Хайди Клум на борту яхты "Кристина О" Фото: Соцсети

Но даже это меркнет по сравнению с прихотью одного из клиентов из Австралии, который любит обедать свежими лобстерами, но никогда не предупреждает, когда заявится на борт. Так что команда готовит свежих лобстеров каждый день, 365 дней в году, на всякий случай.

Многие считают, что все богатство хозяев суперъяхт нажито нечестным путем, особенно это касается российских олигархов, чьи суда сейчас арестовывают по всему миру. Однако растет число владельцев суперъяхт, которые заработали свои деньги честным трудом и тратят значительные суммы на финансирование гуманитарных миссий. Так, один владелец тратит десятки миллионов долларов, чтобы восстановить леса в Вануату после разрушительных ураганов и финансирует образовательные проекты.

[ + – ] Яхта Мордашова во Владивостоке Фото: Соцсети

И хоть инсайдер и признается, что жизнь на борту суперяхты нелегка, ведь владелец может захотеть в три часа ночи сендвич с беконом и массаж, а потом отругать за то, что стюарды вовремя не поменяли в гардеробной платья любовницы на наряды жены, но это того стоит.

"Путешествие на суперяхте ни с чем не сравнить. Это свобода идти куда угодно, в любое время, с кем угодно. Провести вечер на вечеринке в Сен-Бартсе и проснуться на следующее утро, стоя на якоре на совершенно другом острове или в другой стране – это круто", — резюмирует инсайдер.

Напомним, ранее Фокус писал о яхтах российских миллиардеров, которые были арестованы после вторжения ВС РФ в Украину. А также описывал интерьеры суперяхты "Шехерезада", которая принадлежит Владимиру Путину. Хоть он это и не подтверждает.