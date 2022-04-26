Інсайдер розповів про свою роботу на супер'яхтах російських мільярдерів

Ім'я стюарда та навіть його стать не розкривають, але він встиг попрацювати на безлічі розкішних яхт

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Свіжі лобстери, кімната зі снігом і навіть стільці, покриті шкірою з крайньої плоті кита — про це розповів інсайдер, який пропрацював багато років на найшикарніших яхтах у світі. Серед його клієнтів були й російські мільярдери, ті, що зараз ховають свої "іграшки", побоюючись санкцій. Ім'я стюарда не називають, як і імена його багатих роботодавців, інтерв'ю опублікувало видання The Times of London.

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Автор історії під назвою "Зізнання інсайдера із супер'яхти" розповів, що пропрацював понад 20 років на супер'яхтах і за ці роки стикався з "надмірним багатством".

Так, він повідомив, що власники яхт постійно беруть участь у негласному змаганні — у кого судно довше, швидкохідніше та краще оснащене дорогими деталями на кшталт скляних сходів, кріокамер, або швидкохідних катерів, які здатні побити рекорд швидкості.

[ + – ] Супер'яхти на приколі в Монако Фото: Yacht Charter Fleet

За час своєї роботи інсайдер бачив на яхтах цілий корт для паддл-тенісу, десятимісний підводний човен, систему дослідження морського дна, а на 96-метровій яхті Faith, побудованій виробником елітних яхт Feadship, є навіть сніжна кімната, в якій гості можуть охолонути в жаркий день.

Стюард стверджує, що на яхті Романа Абрамовича Eclipse немає системи ПРО, хоча про неї часто писали в ЗМІ, але він згадує розповідь капітана однієї яхти, яка розгорнула арсенал бортової безпеки 70-метрової яхти, коли на них напали пірати в Аравійському морі. Йдеться про звукову зброю, яка забезпечує оглушувальну, гучну акустику та "промені болю", які передають вузький промінь електромагнітної енергії, що нагріває шкіру та викликає нестерпне печіння.

[ + – ] Яхта Романа Абрамовича в Туреччині Фото: Anadolu

Напад піратів — цілком реальна небезпека, що підстерігає капітанів супер'яхт уздовж узбережжя Африки в Аденській затоці. Отже, такі судна зазвичай оснащені системою захисту. Але при цьому вони ще й надрозкішні.

Так, інсайдер розповів, що на власні очі бачив сантехніку з чистого золота та підводні вітальні "Немо" з видом на океанські глибини.

[ + – ] Золотий утримувач для туалетного паперу на "Шехерезаді" Фото: The Sun

А також точну копію паризької чайної Ladurée, яку спроєктував дизайнер яхт Ендрю Вінч для 111-метрової яхти TIS (зараз Lady Gulya). Замовником виступила дружина власника яхти, яка обожнює це кафе.

Багато власників супер'яхт, як відомий тенісист Іван Лендл, ніколи не одягають двічі один і той самий одяг, тому не розуміють, навіщо їм потрібні шафи в спальні. "Отже команда була щаслива отримати кашемірові джемпери від "Армані", — розповів інсайдер.

"Нещодавно я провів час із доктором Джонатаном Ротбергом, спеціалістом із секвенування ДНК і власником 55-метрової яхти, що підтримує Gene Chaser. На борту своєї плавучої лабораторії він розробив новаторський, схвалений FDA набір для домашнього тестування на коронавірус. Зараз він зосередив свої зусилля на змінах клімату: "Коли я побачив, як команда приймає душ у водоспаді, що спускається з льодовика в Арктиці, тому що він так швидко тане, я зрозумів, що маю направити ресурси на оздоровлення навколишнього середовища", — сказав він", — розповів інсайдер про одного зі своїх клієнтів, який стурбований екологією. Але цю політику підтримують не лише клієнти.

Так, санвузол на одній із шикарних яхт був цілком оббитий смарагдово-зеленою зміїною шкірою. А стільці бару "Арі" на борту яхти покійного Арістотеля Онассіса "Крістіна О" справді вкриті крайньою плоттю кита.

[ + – ] Весілля Гайді Клум на борту яхти "Крістіна О" Фото: Соцсети

Але навіть це тьмяніє в порівнянні із забаганкою одного з клієнтів із Австралії, який любить обідати свіжими лобстерами, але ніколи не попереджає, коли заявиться на борт. Так що команда готує свіжих лобстерів щодня, 365 днів на рік, про всяк випадок.

Багато хто вважає, що все багатство господарів супер'яхт нажите нечесним шляхом, особливо це стосується російських олігархів, чиї судна зараз заарештовують у всьому світі. Проте зростає кількість власників супер'яхт, які заробили свої гроші чесною працею та витрачають значні суми на фінансування гуманітарних місій. Так, один власник витрачає десятки мільйонів доларів, щоб відновити ліси у Вануату після руйнівних ураганів і фінансує освітні проєкти.

[ + – ] Яхта Мордашова у Владивостоці Фото: Соцсети

І хоч інсайдер і зізнається, що життя на борту супер'яхти нелегке, адже власник може захотіти о третій годині ночі сендвіч із беконом і масаж, а потім сварити за те, що стюарди вчасно не поміняли у вбиральні сукні коханки на вбрання дружини, але це того варте.

"Подорож на супер'яхті ні з чим не порівняти. Це свобода йти куди завгодно, будь-коли, з ким завгодно. Провести вечір на вечірці в Сен-Бартсі та прокинутися наступного ранку, стоячи на якорі на іншому острові або в іншій країні — це круто", — резюмує інсайдер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про яхти російських мільярдерів, заарештовані після вторгнення ЗС РФ в Україну. А також описував інтер'єри супер'яхти "Шехерезада", яка належить Володимиру Путіну, хоча й він це не підтверджує.