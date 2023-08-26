Сын Трампа начал продавать мерч с тюремной фотографией своего отца

Дональд Трамп-младший продает футболки и чашки, утверждая, что деньги отправятся в "Фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием".

Дональд Трамп, 45-й президент США, теперь является первым президентом за всю историю страны, у которого есть официальное тюремное фото, или "магшот". И хоть в тюрьме он пробыл считанные минуты, его сын уже решил использовать фото для пиара. На своей странице в Twitter он опубликовал ссылку на онлайн-магазин, где можно приобрести товары с магшотом Трампа.

Дональд Трамп-младший начал продавать футболки, чашки и плакаты с фотографией своего отца.

Впрочем, он уже заявил, что делает это не ради обогащения.

"Чтобы внести ясность, вся прибыль от этого товара в моем интернет-магазине будет пожертвована в Фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием, которые мы наблюдаем перед собой. В отличие от многих, я не буду пытаться извлечь из этого выгоду, а сделаю все, что смогу, чтобы помочь", — написал Трамп-младший.

Пост Дональда Трампа-младшего

Футболка с тюремной фотографией Трампа стоит 29,9 доллара, а плакат — 19,9 доллара, за чашку придется выложить 15,99 долларов.

Мерч с фото Трампа Фото: Скриншот Мерч с фото Трампа Фото: Скриншот

Напомним, магшот Дональда Трампа сделали в тюрьме Атланты 24 августа.

Трамп прибыл в тюрьму как обвиняемый в деле о вмешательстве в президентские выборы, где политика зарегистрировали как заключенного и сделали его снимок.

После Трамп опубликовал этот снимок в Twitter и подписал его следующими словами: "Вмешательство в выборы! Никогда не сдадимся".

Пост Дональда Трампа

Примечательно, но этот пост стал первым постом Трампа в этой соцсети с января 2021 года. 45-й президент обещал не пользоваться этой соцсетью.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в тюрьму в Атланте, чтобы сдаться властям по делу о попытке изменить результаты выборов в штате Джорджии, после чего он был отпущен под залог.

Сообщается, что Трамп прибыл в тюрьму в округе Фултон в Атланте прямо из своего гольф-клуба в Нью-Джерси. Ему предъявлено более десятка обвинений в связи с попыткой повлиять на результаты выборов президента США в 2020 году.

Шериф округа Фултон Пэт Лабат заявил, что все 19 человек, обвиняемых по данному делу, пройдут такой же процесс, что и любой обвиняемый по уголовным делам.

После Дональд Трамп был освобожден, поскольку за него был внесен залог. Он завершил процесс регистрации и оставил тюрьму округа Фултон.

Всего Трамп находился в тюрьме около 20 минут.

А его фото из тюрьмы уже стало вирусным и в соцсетях появились десятки мемов.

Джо Байден прокомментировал фото экс-президента Дональда Трампа, сделанное в тюрьме Атланты. Президент был в отпуске на озере Тахо и ответил на вопросы журналистов после спортивной тренировки.

"Я видел фото по телевидению. Симпатичный парень. Замечательный парень", — сказал Байден о магшоте Трампа.