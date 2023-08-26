"Замечательный парень": Байден отреагировал на тюремное фото Трампа (видео)

Дональд Трамп разметил свою фотографию с тюрьмы на сайте предвыборной кампании вместе с призывом о пожертвованиях. Он заявил, что был "арестован, несмотря на то, что не совершил никакого преступления".

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Президент США Джо Байден прокомментировал фото экс-президента Дональда Трампа, сделанное в тюрьме Атланты. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал LiveNOW from FOX 25 августа.

Американский президент, пребывающий в отпуске на озере Тахо, ответил на вопросы журналистов после спортивной тренировки.

"Я видел фото по телевидению. Симпатичней парень. Замечательный парень", — сказал Байден о снимке Трампа.

Байден о тюремном фото Трампа

Как отмечает Reuters, Дональд Трамп уже вошел в историю как первый бывший президент США, которому были предъявлены уголовные обвинения. Однако это был первый раз, когда ему пришлось позировать для фотографии в тюрьме.

Упомянутую фотографию экс-президент опубликовал в социальной сети X. Это была его первая публикация за более чем два с половиной года. Илон Маск восстановил учетную запись Трампа в прошлом году вскоре после приобретения соцсети.

Трамп также разместил фотографию на сайте своей предвыборной кампании вместе с призывом о пожертвованиях, заявив, что он был "арестован, несмотря на то, что не совершил никакого преступления".

Тюремное фото Трампа Фото: Fulton County Sheriff's Office

Напомним, 25 августа бывший президент США Дональд Трамп приехал в округ Фултон в США, чтобы сдаться в тюрьму. Правда, в месте лишения свободы он пробыл около 20 минут, а затем вышел на свободу под залог.

Фото Дональда Трампа, сделанное в тюрьме Атланты, разлетелось по социальным сетям и стало основой для большого количества мемов

Ранее, 14 августа, Дональду Трампу было предъявлено четвертое обвинение в совершении уголовного преступления. Большое жюри Джорджии вынесло широкомасштабный обвинительный акт, в котором экс-президента обвиняют в попытке изменить результаты выборов.