Заплатил 200 тысяч: Трамп был арестован, но сразу покинул тюрьму округа Фултон, — CNN

По словам журналистов, бывший президент США Дональд Трамп пробыл в тюрьме около 20 минут. Он согласился не только заплатить деньги, но и на другие условия освобождения.

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Бывший президент США Дональд Трамп приехал в округ Фултон в США, чтобы сдаться в тюрьму. Правда, в месте лишения свободы он пробыл около 20 минут, а затем вышел на свободу под залог. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что Трамп сдался в тюрьму в Атланте, где ему были предъявлены обвинения по более чем дюжине дел. Это был четвертый раз в 2023 году, когда политик сдавался федеральным властям Соединенных Штатов. Так, в апреле он был привлечен к ответственности в Нью-Йорке по обвинениям штата, связанными со схемой получения денег за сокрытие информации. В июне он сдался в здании федерального суда Майами, где ему были предъявлены обвинения в расследовании специального прокурора Джека Смита о неправильном обращении с секретными документами. А ранее в этом месяце Трамп был арестован в Вашингтоне, округ Колумбия, и привлечен к суду по обвинениям, выдвинутым Смитом в ходе расследования попыток отмены выборов 2020 года.

В тюремных записях указано, что Трампу в тюрьме округа Фултон был присвоен номер P01135809. Рассмотрение дела было завершено быстро, поскольку бывший президент и его адвокаты заключили соглашение о выходе под залог в 200 тысяч долларов. Это был первый случай, когда Трампу пришлось внести денежный залог.

Также сообщается, что Трамп согласился на другие условия освобождения, в том числе отказ от использования социальных сетей для запугивания сообвиняемых или свидетелей по делу.

Ранее сообщалось, что Трамп является фигурантом четырех уголовных дел: два из них связаны с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; одно в штате Нью-Йорк – с выплатой денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы 2020 года.

Напомним, 3 августа Newsweek со ссылкой на бывшего федерального прокурора и президента компании West Coast Trial Lawyers Неамы Рахмани сообщил, что если бывшего американского президента Дональда Трампа признают виновным, это может означать для него "смертный приговор".