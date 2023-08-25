Заплатив 200 тисяч: Трампа заарештували, але він одразу залишив в'язницю округу Фултон, — CNN

За словами журналістів, колишній президент США Дональд Трамп пробув у в'язниці близько 20 хвилин. Він погодився не тільки заплатити гроші, а й на інші умови звільнення.

Related video

Колишній президент США Дональд Трамп приїхав в округ Фултон у США, щоб здатися до в'язниці. Щоправда, у місці позбавлення волі він пробув близько 20 хвилин, а потім вийшов на свободу під заставу. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що Трамп здався у в'язницю в Атланті, де йому було висунуто звинувачення у більш ніж дюжині справ. Це був четвертий раз у 2023 році, коли політик здавався федеральній владі Сполучених Штатів. Так, у квітні він був притягнутий до відповідальності в Нью-Йорку за звинуваченнями штату, пов'язаними зі схемою отримання грошей за приховування інформації. У червні він здався в будівлі федерального суду Майамі, де йому висунули звинувачення в розслідуванні спеціального прокурора Джека Сміта про неправильне поводження із секретними документами. А раніше цього місяця Трампа заарештували у Вашингтоні, округ Колумбія, і притягнули до суду за звинуваченнями, висунутими Смітом під час розслідування спроб скасування виборів 2020 року.

У тюремних записах зазначено, що Трампу у в'язниці округу Фултон було присвоєно номер P01135809. Розгляд справи було завершено швидко, оскільки колишній президент і його адвокати уклали угоду про вихід під заставу в 200 тисяч доларів. Це був перший випадок, коли Трампу довелося внести грошову заставу.

Також повідомляють, що Трамп погодився на інші умови звільнення, зокрема на відмову від використання соціальних мереж для залякування повідомлюваних або свідків у справі.

Раніше повідомлялося, що Трамп є фігурантом чотирьох кримінальних справ: дві з них пов'язані з неналежним поводженням із секретними документами та штурмом Капітолію в січні 2021 року; одна у штаті Нью-Йорк — із виплатою грошей колишній порноакторці, порушуючи правила фінансування політичної кампанії; та у штаті Джорджія — у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори 2020 року.

Нагадаємо, 3 серпня Newsweek із посиланням на колишнього федерального прокурора і президента компанії West Coast Trial Lawyers Неами Рахмані повідомив, що якщо колишнього американського президента Дональда Трампа визнають винним, це може означати для нього "смертний вирок".