Якщо Трампа визнають винним, вирок може бути "смертним", — Newsweek

За словами спецпрокурора Мін'юсту США Джека Сміта, напад на Капітолій 6 січня 2021 року став безпрецедентним нападом на центр американської демократії.

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За словами експерта з юридичних питань, якщо колишнього американського президента Дональда Трампа визнають винним за всіма трьома звинуваченнями, це може означати для нього "смертний вирок". Про це повідомляє Newsweek із посиланням на слова колишнього федерального прокурора та президента компанії West Coast Trial Lawyers Неами Рахмані.

"Трампу 77 років, тому будь-який значний вирок буде, по суті, смертним", — сказала Рахмані в інтерв'ю журналістам.

У вівторок, 2 серпня, Трампу оголосили обвинувачення у зв'язку із заворушеннями 6 січня 2021 року в Капітолії та ймовірними спробами колишнього президента домогтися скасування результатів виборів 2020 року.

"Напад на Капітолій 6 січня 2021 року став безпрецедентним нападом на центр американської демократії", — сказав спецпрокурор Мін'юсту США Джек Сміт.

Трамп і його спільники, йдеться в обвинувальному висновку, сфальсифікували списки вибірників у семи штатах. У них кандидат Трамп насправді вибори програв. Але згадані голоси планувалося представити для підрахунку та сертифікації Конгресом 6 січня.

У тексті обвинувального висновку також описано численні спроби фальсифікації результатів виборів з боку 45-го за рахунком президента Сполучених Штатів.

Спецпрокурор також зазначив, що близькі радники, серед яких і високопоставлені співробітники розвідки, неодноразово повідомляли колишньому голові Білого дому, що результати виборів були законними.

"Можливе тюремне ув'язнення для Дональда Трампа, якщо його буде засуджено за однією, кількома або ж усіма кримінальними справами, — захоплива, але вельми спекулятивна справа", — заявив в інтерв'ю журналістам колишній федеральний прокурор і експрокурор округу Палм-Біч Майкл Маколіфф.

За його словами, поки що передчасно робити прогнози, оскільки ця "книга ще не написана".

Нагадаємо, що Дональду Трампу висунули нове обвинувачення, а у штабі колишнього США відреагували.

Також повідомлялося, що Трамп розповів, яким чином потрібно закінчити війну в Україні. За його словами, це питання одного дня.