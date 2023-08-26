"Чудовий хлопець": Байден відреагував на тюремне фото Трампа (відео)

Дональд Трамп розмістив свою фотографію з в'язниці на сайті передвиборчої кампанії разом із закликом про пожертви. Він заявив, що був "заарештований, незважаючи на те, що не вчинив жодного злочину".

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Президент США Джо Байден прокоментував фото експрезидента Дональда Трампа, зроблене у в'язниці Атланти. Відповідне відео опублікував YouTube-канал LiveNOW from FOX 25 серпня.

Американський президент, який перебуває у відпустці на озері Тахо, відповів на запитання журналістів після спортивного тренування.

"Я бачив фото по телебаченню. Симпатичніший хлопець. Чудовий хлопець", — сказав Байден про знімок Трампа.

Байден про тюремне фото Трампа

Як зазначає Reuters, Дональд Трамп уже увійшов в історію як перший колишній президент США, якому висунули кримінальні звинувачення. Однак це був перший раз, коли йому довелося позувати для фотографії у в'язниці.

Згадану фотографію експрезидент опублікував у соціальній мережі X. Це була його перша публікація за більш ніж два з половиною роки. Ілон Маск відновив обліковий запис Трампа торік незабаром після придбання соцмережі.

Трамп також розмістив фотографію на сайті своєї передвиборчої кампанії разом із закликом про пожертви, заявивши, що його було "заарештовано, попри те, що він не скоїв жодного злочину".

Тюремне фото Трампа Фото: Fulton County Sheriff's Office

Нагадаємо, 25 серпня колишній президент США Дональд Трамп приїхав до округу Фултон у США, щоб здатися у в'язницю. Щоправда, у місці позбавлення волі він пробув близько 20 хвилин, а потім вийшов на свободу під заставу.

Фото Дональда Трампа, зроблене у в'язниці Атланти, розлетілося соціальними мережами та стало основою для великої кількості мемів

Раніше, 14 серпня, Дональду Трампу було висунуто четверте обвинувачення у вчиненні кримінального злочину. Велике журі Джорджії винесло широкомасштабний обвинувальний акт, у якому експрезидента звинувачують у спробі змінити результати виборів.