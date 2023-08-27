Меган Маркл думает, что Великобритания не заслуживает ее, — эксперт
Осенью 2023 года герцоги Сассекские посетят вместе Европу, однако не родину принца Гарри.
Королевство Великобритании недостаточно подходит для жены принца Гарри Меган Маркл. Об этом пишет Mirror.
42-летняя бывшая американская актриса не присоединится к своему мужу, когда он в сентябре 2023 года вылетит в Соединенное Королевство на ежегодную благотворительную акцию WellChild в Лондоне.
Королевский эксперт и британская телеведущая Тесса Данлоп отметила, что отсутствие герцогини Сассекской "много говорит" о том, как она думает о визите в Британию.
Впрочем, Маркл встретится со своим мужем в Дюссельдорфе, Германия, на Играх Непокоренных через несколько дней после остановки принца Гарри в его родном городе.
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"Похоже, она не украшает Лондон своим присутствием, — сказала Данлоп. — Редкий сассекский двойной акт сохраняется для Германии, где герцогиня будет помогать Гарри с церемонией закрытия".
Данлоп добавила: "В этом случае я подозреваю, что то, что Меган не появилась в Лондоне, говорит больше о ее антипатии к Британии, чем об отношениях пары. Мы ее не заслуживаем, по крайней мере так она, вероятно, считает".
Кроме этого, есть нерешенный вопрос безопасности королевской пары в Великобритании, ведь охрану у супругов Букингемский дворец забрал после сложения ими обязанностей. Они сами платят за секьюрити в США.
Напомним, почему принца Гарри и его жены на самом деле не будет в Балморале на годовщину смерти королевы Елизаветы II.
Также Фокус писал о критике Меган Маркл королевским экспертом Анджелой Левин.