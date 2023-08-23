Ни мужества, ни стойкости: Меган Маркл раскритиковала королевский биограф

Поводом для обсуждения стала речь герцогини Сассекской на Играх Непокоренных-2023.

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Королевский эксперт раскритиковала Меган Маркл из-за ее будущей речи накануне Игр Непокоренных-2023 в Германии. Об этом пишет GB News.

Королевский биограф Анджела Левин сказала, что 42-летняя герцогиня Сассекская передаст личное послание о "мужестве и стойкости" к раненым ветеранам, участвующим в соревнованиях.

Но Левин, которая написала "Гарри: Биография принца", сказала, что эта тема будет "ироничной", если бывшая американская актриса затронет ее во время выступления.

"Меган будет там [Invictus Games]. Она собирается говорить ветеранам о мужестве и стойкости", — сказала Левин.

"Я подумала, что это довольно иронично, потому что она не представляет ни то, ни другое", — добавила она.

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Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские посетят недельное мероприятие в Дюссельдорфе, которое начнется 9 сентября 2023 года.

Поездка пары в Германию станет их первым совместным появлением в Европе после похорон королевы Елизаветы II 19 сентября 2022 года.

Но, несмотря на то, что они будут в Европе на Играх Непокоренных, пара, как сообщается, не получила приглашение на семейное мероприятие в замке Балморал 8 сентября, которое будет отмечать год после смерти монарха.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

Напомним, почему Меган Маркл оборвала отношения с давними друзьями.

Также Фокус писал о предстоящем выступлении Риты Оры на Играх Непокоренных в Германии.