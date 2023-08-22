Стало известно, почему на самом деле Меган Маркл прекратила общение с давними друзьями

Бывшая актриса имеет напряженные отношения не только с родственниками мужа, но и со своими некогда близкими людьми.

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Меган Маркл поссорилась не только со своим отцом и сводной сестрой, она, как сообщается, разорвала отношения со многими давними друзьями, включая лучшую подругу детства Нинаки Придди, канадскую светскую львицу Джессику Малруни и гостей королевской свадьбы Дэвида и Викторию Бекхэм. Об этом пишет Mirror.

Эксперт по отношениям считает, что есть простая причина, почему жена младшего сына короля Великобритании отказалась от старых друзей.

Кейт Мэнсфилд сказала, что Маркл "переросла" свой старый круг друзей, поскольку ее пребывание в королевской семье, вероятно, привело к изменению ценностей и целей.

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"Люди, которые ценят рост и личное развитие, часто вырастают из друзей и связей с годами, поскольку они меняются настолько, что больше не имеют много общего со старыми друзьями", — пояснила специалист.

Меган Маркл Фото: Getty Images

"Это может быть связано с различными ценностями, стилем жизни и интересами", — добавила она.

Бывшая американская актриса и ее муж принц Гарри переехали в Монтесито, штат Калифорния, в 2020 году.

С тех пор они прекратили отношения с несколькими своими хорошими друзьями, в частности, с футбольной звездой Дэвидом Бекхэмом и его женой Викторией.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Герцоги Сассекские якобы обвинили супругов в утечке историй о них, что привело к концу их дружбы.

Напомним, Кейт Миддлтон больше не сможет помириться с женой принца Гарри.

Также Фокус писал об образе Меган Маркл во время ужина с друзьями.