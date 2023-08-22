Стало відомо, чому насправді Меган Маркл припинила спілкування з давніми друзями
Колишня акторка має напружені стосунки не лише з родичами чоловіка, а й зі своїми колись близькими людьми.
Меган Маркл посварилася не лише зі своїм батьком і зведеною сестрою, вона, як повідомляється, розірвала стосунки з багатьма давніми друзями, включно з найкращою подругою дитинства Нінакі Прідді, канадською світською левицею Джесікою Малруні та гостями королівського весілля Девідом і Вікторією Бекхемами. Про це пише Mirror.
Експертка зі стосунків вважає, що є проста причина, чому дружина меншого сина короля Великобританії відмовилася від старих друзів.
Кейт Менсфілд сказала, що Маркл "переросла" своє старе коло друзів, оскільки її перебування в королівській родині, ймовірно, призвело до зміни цінностей і цілей.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
"Люди, які цінують ріст і особистий розвиток, часто виростають із друзів і зв’язків з роками, оскільки вони змінюються настільки, що більше не мають багато спільного зі старими друзями", — пояснила фахівчиня.
"Це може бути пов’язано з різними цінностями, стилем життя та інтересами", – додала вона.
Колишня американська акторка та її чоловік принц Гаррі переїхали в Монтесіто, штат Каліфорнія, у 2020 році.
Відтоді вони припинили стосунки з кількома своїми хорошими друзями, зокрема з футбольною зіркою Девідом Бекхемом та його дружиною Вікторією.
Герцоги Сассекські нібито звинуватили подружжя у витоку історій про них, що призвело до кінця їхньої дружби.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон більше не зможе помиритися з дружиною принца Гаррі.
Також Фокус писав про образ Меган Маркл під час вечері з друзями.