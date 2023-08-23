Ні мужності, ні стійкості: Меган Маркл розкритикувала королівська біографка

Приводом для обговорення стала промова герцогині Сассекської на Іграх Нескорених 2023.

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Королівська експертка розкритикувала Меган Маркл через її майбутню промову напередодні Ігор Нескорених-2023 у Німеччині. Про це пише GB News.

Королівська біографка Анджела Левін сказала, що 42-річна герцогиня Сассекська передасть особисте послання про "мужність і стійкість" до поранених ветеранів, які беруть участь у змаганнях.

Але Левін, яка написала "Гаррі: Біографія принца", сказала, що ця тема є "іронічною", щоб колишня американська акторка торкнулася її під час виступу.

"Меган буде там [Invictus Games]. Вона збирається говорити ветеранам про мужність і стійкість", — сказала Левін.

"Я подумала, що це досить іронічно, тому що вона не представляє ні те, ні інше", — додала вона.

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Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Герцог і герцогиня Сассекські відвідають тижневий захід у Дюссельдорфі, який розпочнеться 9 вересня 2023.

Поїздка пари до Німеччини стане їх першою спільною появою в Європі після похорону королеви Єлизавети ІІ 19 вересня 2022 року.

Але, попри те, що вони будуть у Європі на Іграх Нескорених, пара, як повідомляється, не отримала запрошення на сімейний захід у замку Балморал 8 вересня, який відзначатиме рік після смерті монарха.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty

Нагадаємо, чому Меган Маркл обірвала стосунки з давніми друзями.

Також Фокус писав про майбутній виступ Ріти Ори на Іграх Нескорених у Німеччині.