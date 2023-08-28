28 августа 2023 года: Успение Пресвятой Богородицы — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться и заниматься физическим трудом.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных церковных праздников, когда вспоминают об успении святой Девы Марии, которая родила Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Сегодня закончился Успенский пост.

Что нельзя делать 28 августа:

ссориться;

заниматься физическим трудом;

покупать обувь.

Народные приметы и поверья:

радуга на небе – зима будет затяжной, но не слишком морозной;

много паутины – зима будет ясной и холодной;

вечерний туман – к дождю;

хорошая погода – октябрь будет дождливый и холодный.

В народе 28 августа также называли Первой Пречистой, что означало наступление в этот день бабьего лета.

День ангела празднуют:

Мария.

Родились в этот день:

1749 год — Гете, немецкий ученый, писатель, мыслитель, государственный деятель;

1962 год — Дэвид Финчер, американский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер.

Также в этот день:

1937 год — в Японской империи основывают компанию "Toyota";

1996 год — после 15 лет супружеской жизни и 4 лет жизни врозь лондонский суд официально разводит британского принца Чарльза и принцессу Диану.