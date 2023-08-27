Том Холланд и Зендая сыграли в баскетбол со школьниками (видео)

Знаменитости присоединились к благотворительной инициативе в родном городе Зендаи.

26-летняя американская актриса Зендая и 27-летний британский актер Том Холланд неожиданно посетили Окленд, Калифорния, чтобы поиграть в баскетбол со школьниками. Об этом сообщает организация Hoopbus в своем Instagram.

К звезде "Эйфории" присоединился ее бойфренд и партнер по фильму "Человек-паук", чтобы с некоммерческой организацией Hoopbus снять несколько роликов со школьниками в родном городе Зендаи.

"Учим Тома Холланда, как крутить мяч", — подписал видео со "Спайдерменом" Кристон Стейплс — всемирный чемпион по слэм-данку (вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз).

Звезда "Эйфории" также поделилась в соцсети несколькими роликами.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Том Холланд

Американская актриса выбрала для спортивного дня джинсовые шорты, кроссовки и баскетбольную джерси.

Зендая

В частности, Зендая показала мурал, на котором написано имя Ангуса Клауда — коллеги актрисы по сериалу "Эйфория", который ушел из жизни летом 2023 года в возрасте 25 лет.

Фото: Скріншот

Том Холланд и Зендая официально подтвердили свои отношения осенью 2021 года после длительного времени слухов и домыслов в сети. Они познакомились на съемках фильма "Человек-паук" в 2017 году.

Напомним, почему Том Холланд и Зендая держат свои отношения подальше от внимания общественности.

Также Фокус писал о смене имиджа Зендаи, на что ее вдохновила культовая стрижка Дженнифер Энистон.