Раскрыта сумма гонорара Ким Кэтролл за возвращение в сиквел сериала "Секс в большом городе"

В первом сезоне "И просто так" звезда экрана не появилась, а для возвращения во второй создатели картины выполнили ряд ее требований.

Стало известно, какой гонорар получила 67-летняя американская актриса Ким Кэтролл за 73-секундное появление во втором сезоне сериала-сиквела "И просто так". Об этом пишет Daily Mail.

По слухам, Кэтролл, исполнившая в культовом сериале роль Саманты Джонс, получила один миллион долларов за чуть больше, чем минуту, игры. То есть актриса получила 50 тысяч долларов за одно предложение.

Ким Кэтролл появилась в начале финала второго сезона сериала-сиквела "И просто так..." в сцене, снятой отдельно от Сары Джессики Паркер, как было оговорено ранее. Также Кэтролл не взаимодействовала с режиссером картины Майклом Патриком Кингом. Поскольку с ними у Кэтролл были самые большие конфликты, в частности, из-за большего гонорара Сары Джессики Паркер за съемки в фильмах "Секс в большом городе".

Саманта Джонс позвонила Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) из машины и сообщила, что ее рейс задержали и она не успеет на званый обед, который подруга устраивала.

Ким Кэтролл во втором сезоне сиквела сериала "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

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"И просто так" — сиквел культового сериала "Секс в большом городе". Первый сезон картины вышел в декабре 2021 года. Сейчас состоялся финал второго, и уже сообщили о планах на съемки третьей части сиквела.

Кадр из первого сезона "И просто так" Фото: Getty Images

Напомним, Ким Кэтролл прокомментировала свое возвращение в историю "Секса в большом городе".

Также Фокус писал о первом эпизоде с Самантой Джонс во втором сезоне "И просто так".