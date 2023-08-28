Адель потеряла сознание во время концерта в Лас-Вегасе

Певица уже долгие годы страдает от ишиаса, или воспаления седалищного нерва.

Певица Адель призналась, что потеряла сознание за кулисами во время серии концертов в Лас-Вегасе. Об этом пишет Page Six.

Адель рассказала, что ее пришлось "поднимать с пола" после того, как у нее случился приступ ишиаса. Она поговорила с поклонниками и журналистами после концерта в Caesars Palace.

"Я собираюсь сесть и дать отдых своему ишиасу", — сказала 35-летняя певица о своей хронической боли в спине.

Адель в Лас-Вегасе

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Ишиас, или ишиалгия – это воспаление седалищного нерва. Возникает при компрессии нерва и сопровождается острой болью в пояснице, которая может сопровождаться онемением ног. Боль усиливается при ходьбе, наклонах, длительном сидении. Адель страдает от ишиаса уже много лет.

На предыдущем шоу Адель рассказала о боли в спине, когда стреляла в публику футболками из ручной пушки.

"Теперь мне нужны помощники, чтобы просто перебраться на другую сторону сцены. И я вынуждена ходить вперевалку, потому что у меня очень сильный ишиас", — пошутила она тогда.

Певица и ранее говорила о своих проблемах со здоровьем, но не признавалось, когда это началось.

Один из концертов Адель в Лас-Вегасе

До обморока певица прокомментировала манеру некоторых фанатов кидать разные предметы на сцену. Она предупредила, что с ней этого делать не стоит.

"Вы заметили, как люди сейчас забывают чертов этикет шоу и просто швыряют всякую чушь на сцену? Вы это видели? Я, черт возьми, предупреждаю, в меня ничем кидать не надо. Я, черт возьми, убью того, кто это сделает", — заявила певица.

Комментарии певицы последовали за чередой инцидентов, когда в артистов бросали всем подряд: от мобильных телефонов , непристойных секс-игрушек , огромного сырного круга и даже человеческого пепла — во время живых выступлений.

Напомним, в Карди Би бросили пластиковым стаканом с напитком, но она в долгу не осталась, и швырнула в невежливого фаната своим микрофоном.