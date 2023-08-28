Современный Дживс: королевский дворецкий рассказал, каково работать с богачами

Дэниел Праттли с 2009 года работает частным дворецким на постоянной основе для различных клиентов и делится секретами работы на очень богатых и капризных клиентов.

Если вам кажется, что работа дворецким, это что-то из эпохи Дживса и Вустера, то вы ошибаетесь. Дэниэл Праттли с 2009 года работает частным дворецким с самыми богатыми людьми в мире. И делится секретами своей профессии в TikTok, где у него 53 000 подписчиков. Он обеспечивает максимально бесперебойную работу домов миллиардеров и сталкивается с самыми неожиданными вызовами. О работе современного дворецкого пишет Daily Mail.

"Я считаю себя "современным дворецким", — говорит Дэниэл, отметив, что многие до сих пор придерживаются устаревших представлений о дворецких как о персонажах в стиле аббатства Даунтон.

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Перевернув этот стереотип с ног на голову, 50-летний мужчина, родом из Девона на юге Англии, делится в TikTok видеороликами, документирующими реальность работы дворецким в современную эпоху, показывая, как он занимается всем, начиная от авиабизнеса, до оформления обеденных залов для торжественных трапез.

Дэниэл Праттли - современный дворецкий

Бывший театральный менеджер ранее работал вместе с покойной актрисой Джоан Риверс, помогая ей развлекать гостей после ее выступлений.

"После одной вечеринки она сказала мне, что я должен работать дворецким на полную ставку, и в тот момент, когда решался вопрос "сейчас или никогда", я изменил курс в своей карьере и никогда не оглядывался назад", — рассказывает он.

По словам Дэниела, между управлением театром и управлением частным домом или арендой роскошной виллы есть много общего, поэтому перемены в карьере не были такими уж значительными.

"Забота о людях — моя суперсила, и теперь я могу делать это в прекрасных домах по всему миру", — говорит Дэниел.

Дворецкий, одобренный королевским домом, работает для самых разных клиентов на роскошных виллах и поместьях в течение нескольких недель.

Он решил не посещать школу подготовки дворецких, а вместо этого учился на работе.

"Список навыков, необходимых в повседневной жизни, настолько обширен, что мне всегда было проще учиться на работе, особенно когда вам приходится парковать суперкары или наливать вино из бутылок размером с бочку", — говорит он.

Тем не менее он рекомендует новичкам в отрасли, которые надеются работать на той же позиции, пройти курс обучения в одной из специализированных школ, где учат этикету, декору стола, вину, уходу за антиквариатом и управлению гардеробом.

Дэниел обычно работает с 6:30 утра до тех пор, пока вся семья его клиента не ложится спать, что обычно приходится на полночь.

"Обычно я первый, кого клиенты видят, когда просыпаются, и последний, кого они видят перед сном", — говорит он.

И конечно ему требуется помощник, потому что самостоятельно справиться со всеми обязанностями невозможно.

Накрыть стол к ужину - обязанность дворецкого

И по его словам, начинающим дворецким также важно "знать свои пределы".

"Если вы действительно не знаете, как удалить пятно с дорогой замшевой обуви или пролитое вино на куртку Chanel, не делайте этого. Даже не гуглите, чтобы увидеть идеи. Вы можете сделать все еще хуже. Здесь помогут только опыт и знания", — говорит Дэниел, усвоивший этот урок на собственном горьком опыте.

Он вспоминает: "Однажды мне вручили очень дорогую пару замшевых туфель Ferragamo, с которых надо было отчистить свечной воск. Я последовал инструкциям из Интернета и еще больше усугубил ситуацию". Но, к счастью, клиенты снисходительно отнесся к его ошибке.

По словам Дэниела, одна ошибка, которую дворецкие никогда не должны совершать, — это пересечение профессиональных границ с клиентами. Он объясняет, что, хотя он и построил "пожизненные отношения" с клиентами, важно помнить, что вы в первую очередь сотрудник.

Также важно учиться и адаптироваться на работе, поскольку "каждый клиент индивидуален", — отмечает Дэниел и советует быть гибким.

"Все может измениться в мгновение ока, и вам нужно смириться с этим. Вы можете начать свой день во Франции и закончить его в Австрии или накрыть красивый стол на 20 человек, только чтобы вам за час сказали, что гостей будет 30", — говорит дворецкий.

Одно из мест работы Дэна - Вилла Эфруси де Ротшильд в Монако

Кроме того, Дэниел говорит, что очень важно иметь хорошие отношения с поставщиками и теми, кто оказывает услуги: от мясников до флористов, автомехаников и метрдотелей хороших ресторанов.

Получение одобрения королевского двора является свидетельством таланта Дэниела в этой роли. Это означает, что его проверили МИ-5 и правительственные чиновники, объясняет он, отмечая: "Иногда я работаю на три разных королевских дома… это способ дать новым клиентам понять, что мне можно доверять их дома и их жизни".

Сколько платят дворецким?

Зарплата младшего дворецкого будет начинаться с 35 000 фунтов стерлингов (44 000 долларов США) и достигать 150 000 фунтов стерлингов (190 000 долларов США) для опытного дворецкого, объясняет Дэниел. Он отмечает, что самая высокая зарплата была у одного нью-йоркского дворецкого, который зарабатывал 1 миллион долларов (789 000 фунтов стерлингов) в год.

Поскольку Дэниел работает индивидуальным предпринимателем для различных клиентов, он взимает ежедневную плату при минимальном бронировании за три дня. Если работа находится за пределами Великобритании, покрываются все его поездки, а также проживание, расходы и питание. При этом блюда, приготовленные шеф-поваром, являются его "любимым" бонусом, как путешествия.

Дэниел работал со многими своими клиентами более десяти лет, между неделями на работе он старается уделить немного времени себе в Великобритании.

Как выглядит рабочий день дворецкого?

Приводя пример работы в элитной недвижимости на юге Франции, Дэниел говорит: "Моя работа как дворецкого — обеспечить, чтобы все, кто входит в дом, сразу почувствовали себя как дома, а я позаботился обо всем за них".

Его день начинается с поездки в местную пекарню за продуктами для завтрака.

После того как завтрак готов, он следит за тем, чтобы у бассейна были свежие полотенца и поддерживалась цветочная композиция. Он следит за стиркой белья для гостей и помогает горничным убирать спальни и убирать помещения общего пользования.

Дэниел следит за машинами на территории, следит за тем, чтобы они были чистыми, имели полные баки бензина и бутылки с водой в салоне. Он также следит за тем, чтобы системы спутниковой навигации автомобилей были в курсе того, куда направляются клиенты и как они могут вернуться на виллу.

В то же время он накрывает стол к обеду и следит за тем, чтобы дневные мероприятия – от уроков тенниса и парикмахерских до массажа и дней на пляже – проходили гладко.

Когда гости возвращаются с экскурсий, он расставляет столы с закусками, чтобы приветствовать их.

Одна из обязанностей дворецкого - подавать закуски

Дэниел говорит: "Каждую минуту дня я буду следить за всеми своими клиентами, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, пока они находятся на вилле".

Он отмечает, что это варьируется от "чего-то столь же простого, как пополнение запасов воды и солнцезащитного крема", до приготовления "угощений", таких как вазы со свежими фруктами или соки, которыми клиенты могут наслаждаться, пока они расслабляются.

Не существует задачи, которую он не мог бы выполнить. Дэниел объясняет: "Я никогда не говорю нет. Всегда есть выход".

В течение дня он тесно сотрудничает с поварами. После обеда он просматривает меню ужина с основным клиентом и обсуждает вино, которое они хотели бы сочетать с едой.

Он переодевается в новый наряд для сервировки ужина и "открывает зону аперитива для коктейлей или вина и канапе перед ужином". Во время еды он должен "присутствовать за обеденным столом, всегда следя за тем, чтобы у всех было все необходимое".

Когда трапеза завершена, он проводит гостей в новое место, где они могут выпить виски, или чай, где остается с ними, пока они не ложатся спать.

На этом его работа не заканчивается. С некоторыми клиентами он также оплачивает большую часть бытовых счетов, набирает и обучает дополнительный персонал и поддерживает связь с садовниками, компаниями, занимающимися чисткой бассейнов, и подрядчиками.

Дэниел говорит: "Я провожу еженедельные дежурства для команды горничных, выделяя время для чистки серебра и хрусталя".

Чистка серебра

Какой бы сложной не казалась его работа, Дэниел говорит, что она его не утомляет, ведь каждый день сулит что-то новое.

Что удивляет дворецкого?

Дэниел признается, что больше всего его удивляет легкость, с которой его сверхбогатые клиенты пускают его за руль своих суперкаров.

"Я ужасно вожу эти роскошные автомобили", — признается дворецкий. И, по его словам, людей очень изумляет тот факт, что очень богатые люди, как правило, очень уважительно и корректно относятся к своему домашнему персоналу.

Напомним, ранее инсайдер рассказывал о работе на суперяхтах миллиардеров и о том, с какими трудностями ему приходилось сталкиваться.