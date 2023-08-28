19-летняя звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун рассказала, как ей сделали предложение

Британская актриса и сын Джона Бон Джови объявили о помолвке весной 2023 года.

19-летняя британская актриса Милли Бобби Браун рассказала о своих отношениях с женихом Джейком Бон Джови и их планах на будущую свадьбу. Об этом пишет The Sunday Times.

Звезда "Очень странных дел" и 21-летний сын Джона Бон Джови объявили о помолвке 11 апреля 2023 года после почти двух лет романтических отношений.

Милли призналась, что возлюбленный сделал ей предложение с кольцом, которое принадлежало ее матери Келли.

"Мне всегда нравилось это кольцо, поэтому она подарила его Джейку", — рассказывает юная звезда экрана, которая родилась в Испании.

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Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови

"Они были в сговоре насчет всего предложения. Мне нравится, что я всегда могу держать при себе частичку моей мамы", — добавляет Милли.

Пара познакомилась в Instagram и начала встречаться в 2021 году. Актриса сказала, что мгновенно поняла, что Джейк "тот самый".

Милли Бобби Браун Фото: Instagram milliebobbybrown

Милли рассказала, что ее родители Келли и Роберт, а также знаменитый папа Джейка Джон и мама Доротея в восторге от их помолвки.

Знаменитость объяснила: "Они чрезвычайно счастливы. Мои родители его обожают. [Джейк и я] оба происходят от родителей, которые оставались вместе очень долго".

Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови Фото: Instagram jakebongiovi

Обсуждая предстоящую свадьбу, Милли сообщила, что пара еще не назначила дату церемонии.

19-летняя актриса рассказала, что ее уже засыпали предложениями от дизайнеров одеть ее в этот день, и что она "взвешивает варианты", но настаивает, что "дело не в том, что она наденет".

Напомним, Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови заметили на свидании.