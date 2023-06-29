Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун была замечена на прогулке с женихом (фото)

Три месяца назад актриса объявила о помолвке с возлюбленным.

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19-летняя британская актриса и модель Милли Бобби Браун была замечена на прогулке со своим женихом, 20-летним Джейком Бонджови. На прогулке по Нью-Йорку они взяли любимого щенка Винни. Об этом пишет Daily Mail.

Для непринужденной прогулки звезда сериала "Очень странные дела" выбрала белую майку в рубчик и брюки в черно-белую полоску. Девушка дополнила образ парой бледно-лиловых балеток. Золотые серьги-кольцо и большие солнцезащитные очки. Актриса собрала свои светло-коричневые локоны в гладкий пучок, закрепив его заколкой.

Между тем, ее будущий муж надел белую футболку оверсайз, синюю бейсболку задом наперед, темные джинсы и кроссовки. Браун, которая ранее рассказала, что Винни — собака-терапевт, которая утешает ее, когда она испытывает приступы паники, держала за желто-белый поводок своего пушистого любимца.

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Ранее Фокус писал, что актриса объявила о том, что выходит замуж за своего 20-летнего возлюбленного Джека Бонджови. В своем Instagram-аккаунте юная звезда Милли Бобби Браун опубликовала фотографию вместе с парнем, который является сыном легендарного певца Бонджови.

Еще в августе прошлого года Милли спровоцировала слухи о помолвке, когда ее видели с золотым бриллиантовым кольцом на безымянном пальце во время прогулки с возлюбленным в Нью-Йорке.