Заперлась в церкви и объявила голодовку: мать Луиса Рубиалеса протестует против его отстранения (видео)

Главу футбольной федерации Испании отстранили на время дисциплинарного разбирательства, начатого из-за того, что он поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Мать главы футбольной федерации Испании Луиса Рубиалеса заперлась в церкви и обяхвила голодовку, требуя остановить "бесчеловечное" обращение с ее сыном. Луиса, напомним, отстранили от должности после того, как он страстно поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо после победы в финале чемпионата мира среди женщин 20 августа. Об этом пишет Daily Mail.

Анхелес Бежар, мать Луиса Рубиалеса, заперлась в церкви Дивина Пастора в Мотриле, к востоку от Малаги на юге Испании. Она также объявила голодовку в знак протеста.

Бежар потребовала положить конец "бесчеловечной охоте на ведьм" после того, как поцеловал в губы испанку Дженни Эрмосо после их триумфа на женском чемпионате мира по футболу.

Рубиалес утверждает, что поцелуй был по обоюдному согласию, а Дженни Эрмосо говорит, что это было не так.

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес отстранен от любой футбольной деятельности на национальном и международном уровне на время дисциплинарного разбирательства. Причиной разбирательства послужил его страстный поцелуй.

Он крепко обнял и поцеловал в губы поцеловал футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо после того, как испанки победили на чемпионате.

Поцелуй Луиса Рубиалеса и Дженни Эрмосо

Рубиалеса отстранили на 90 дней, начиная с 26 августа, сообщается на сайте ФИФА.

Также дисциплинарный комитет попросил Рубиалеса и руководство федерации воздержаться от контактов с футболисткой или ее близкими.

В заявлении Испанской футбольной федерации сказано, что утром 26 августа организация получила уведомление дисциплинарного комитета ФИФА и временно отстранила Луиса Рубиалеса.

Сам Луис Рубиалес заявил, что "будет защищать себя на законных основаниях в компетентных органах" и полностью доверяет органам ФИФА.

Он хочет, чтобы "правда восторжествовала и была доказана его полная невиновность". Он также отказался уйти с поста президента Испанской федерации футбола.

Поцелуй Луиса Рубиалеса и Дженни Эрмоса

Его мать, которая ранее работала парикмахершей, не просто заперлась в церкви в знак протеста, а и начала "бессрочную, дневную и ночную" голодовку, пока "справедливость не восторжествует".

Она уже потребовала от Дженни Эрмосо "сказать правду" после того, как она заявила, что поцелуй с ее сыном был не по обоюдному согласию.

Анхелес Бежар в церкви

Как сообщает испанское издание Marca, Анхелес Бежар спросила, "почему они так жестоки" с ее сыном и "что стоит за этой историей", поскольку Луис "не способен никому причинить вред".

Члены семьи поддержали Бежар, их видели у церкви с бутылками воды, также их сопровождал врач, который отказался разговаривать с присутствовавшей прессой или отвечать на какие-либо вопросы.

Двое полицейских сопроводили их к дверям церкви, и после нескольких минут стука в парадную дверь им разрешили войти. Большая группа представителей СМИ, пытавшихся проследить за семьей и врачом, была заблокирована полицией.

Ванеса Руис Бежар, племянница Анхелес, после рассказала, что ее тетя пробралась в церковь рано утром вслед за уборщицей, и пряталась, пока та не ушла.

Приходский священник уехал в отпуск, а в августе службы проводятся только два раза в неделю. Так что Анхелес смогла запереться и объявить о своей бессрочной акции протеста.

Согласно сообщениям, Рубиалес прибыл в Мотриль на выходных и, как сообщается, остановился здесь со своими дочерьми и встретился с друзьями, которые "поддерживают его на протяжении всего пути".

Рубиалес вырос в Мотриле, в регионе Андалусия, и приехал туда на выходные. Муж Анхелес — бывший мэр этого курортного городка.

Двоюродная сестра Луиса Рубиалеса Ванеса Руис Бежар, выступая от имени своей семьи, сделала заявление.

СМИ у дверей церкви

"Меня зовут Ванеса Руис Бежар, я двоюродная сестра Луиса Рубиалеса. Происходит очень несправедливая кампания преследования. Мама Луиса, очень религиозный человек, нашла убежище у Бога и объявила голодовку. Она не хочет выходить из церкви. Мы все очень страдаем из-за того, что случилось с Луисом, и это нам кажется совсем несправедливым. Его уже осудили без суда. Это ненормально", — она также обратилась к футболистке, попросив ее сказать правду.

"Почему она трижды меняла свою версию? Мы много пострадали, нам пришлось покинуть свои дома из-за преследований, которым мы подвергаемся. Мы хотим, чтобы эта женщина сказала правду. Дженни, скажи правду!" – сказала кузина Рубиалеса.

Тем временем героиня испанской команды Ольга Кармона, забившая победный гол, заявила в своем заявлении: "Я не позволю никому затмить тот факт, что мы стали чемпионками мира. Я воздержусь от каких-либо комментариев, я собираюсь сосредоточиться на том, чтобы насладиться моментом и на всем, что произойдет после достижения этого титула, и ни на чем другом".

Напомним, ранее Фокус писал о скандале между Дженни Эрмоса и Луисом Рубиалесом.