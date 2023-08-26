FIFA отстранила Рубиалеса за поцелуй футболистки Эрмосо на ЧМ по футболу среди женщин

Президент испанской федерации спорта Луис Рубиалес поцеловал в губы форварда сборной Испании Дженни Эрмосо во время награждения в финале. Почти весь тренерский штаб сборной в знак протеста ушел в отставку.

Related video

Почти весь тренерский штаб женской сборной Испании подал в отставку после "неприемлемого отношения" президента испанской федерации спорта Луиса Рубиалеса, который поцеловал на награждении форварда Дженни Эрмосо в финале Чемпионата мира по футболу среди женщин. Об этом сообщает The Guardian.

Сегодня, 26 августа, 11 тренеров и технический персонал опубликовал совместное заявление, в котором осудили поведение Луиса Рубиалеса. Он во время вручения наград на финале Чемпионата мира по футболу поцеловал в губы женщину против ее воли. Для этого он схватил футболистку за голову. В федерации футбола назвали такое поведение неприемлемым. При этом Рубиалес намерен доказать свою невиновность.

Также сотрудники федерации футбола заявили, что им приказали присутствовать на выступлении президента испанской федерации 25 августа. Многих женщин заставили сидеть в первом ряду, чтобы был намек на то, что они соглашаются с позицией Луиса Рубиалеса.

Момент поцелуя Рубиалеса Эрмосо (справа)

FIFA в свою очередь отстранила Рубиалеса от всех футбольных мероприятий на всех уровнях на 90 дней. Дисциплинарный судья FIFA Хорхе Паласио сказал, что президенту футбольной федерации рекомендовано воздерживаться от попыток связываться с Эрмосо даже через третьих лиц. Так же и испанская футбольная федерация не должна пробовать связаться с футболисткой и ее близкими.

На такой шаг в FIFA пошли из-за отказа Луиса Рубиалеса уйти в отставку, более того, он пытался выставить себя жертвой произошедшего.

Напомним, 27 июля украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с турнира за отказ пожать руку россиянке.

13 июля СМИ писали, что в Англии возобновили чемпионат мира по гонкам улиток.