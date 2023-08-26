FIFA відсторонила Рубіалеса за поцілунок футболістки Ермосо на ЧС з футболу серед жінок

Президент іспанської федерації спорту Луїс Рубіалес поцілував в губи форвардку збірної Іспанії Дженні Ермосо під час нагородження у фіналі. Майже весь тренерський штаб збірної у знак протесту пішов у відставку.

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Майже весь тренерський штаб жіночої збірної Іспанії подав у відставку після "неприйнятного ставлення" президента іспанської федерації спорту Луїса Рубіалеса, який поцілував на нагородженні форвардки Дженні Ермосо у фіналі Чемпіонату світу з футболу серед жінок. Про це повідомляє The Guardian.

Сьогодні, 26 серпня, 11 тренерів і технічний персонал опублікував спільну заяву, в якій засудили поведінку Луїса Рубіалеса. Він під час вручення нагород на фіналі Чемпіонату світу з футболу поцілував в губи жінку проти її волі. Для цього він схопив футболістку за голову. У федерації футболу назвали таку поведінку неприйнятним. При цьому Рубіалес має намір довести свою невинуватість.

Також співробітники федерації футболу заявили, що їм наказали бути присутніми на виступі президента іспанської федерації 25 серпня. Багатьох жінок змусили сидіти в першому ряду, щоб був натяк на те, що вони погоджуються із позицією Луїса Рубіалеса.

Момент поцілунку Рубіалеса Ермосо (праворуч)

FIFA, зі свого боку, відсторонила Рубіалеса від усіх футбольних заходів на всіх рівнях на 90 днів. Дисциплінарний суддя FIFA Хорхе Паласіо сказав, що президенту футбольної федерації рекомендовано утримуватися від спроб звʼязатися з Ермосо навіть через третіх осіб. Так само і іспанська футбольна федерація не має пробувати звʼязатись з футболісткою та її близькими.

На такий крок у FIFA пішли через відмову Луїса Рубіалеса піти у відставку, ба більше він намагався виставити себе жертвою події.

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