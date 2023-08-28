Кейт Миддлтон появилась в шляпе с пером дичи (фото)

Принцесса Уэльская посетила Балморал в темно-коричневом головном уборе.

Кейт Миддлтон появилась на публике в шляпке за 82,5 фунта стерлингов. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Супруга принца Уильяма посетила церковную службу в Балморале, Шотландия, 27 августа 2023 года. Принцессу Уэльскую заметили за рулем черного автомобиля.

По фото, распространенных в сети, видно, что королевская особа выбрала темно-коричневую шляпу-федору с пером дичи за 82,5 фунта стерлингов (около 3 800 грн). Головной убор принцессы был от британского бренда Hicks & Brown. Они уже подтвердили это в своих соцсетях.

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Кейт Миддлтон в Балморале

Отметим, что федора — это тип фетровой шляпы с широкими полями и заломом на наголовье. Обычно расширяется книзу и имеет две вмятины.

Супруга будущего короля Великобритании уже появлялась на публике в шляпах от Hicks & Brown.

Кейт Миддлтон в шляпах от Hicks & Brown Фото: Скріншот

Судя по тому, что вскоре будет годовщина смерти королевы Елизаветы ІІ, которая ушла из жизни именно в Балморале 8 сентября 2022 года, вероятно, церковная служба была посвящена ей.

Напомним, Кейт Миддлтон раскрыла первое слово принца Луи, которое касалось ее хобби.

Также Фокус подробно писал об обручальном кольце Кейт Миддлтон.