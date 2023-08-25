Королевские драгоценности: сколько стоили и как выглядят обручальные кольца Кейт Миддлтон и принцессы Анны

Хоть эти кольца известны всем, никто не знает наверняка, сколько члены королевской семьи, такие как Эдоардо Мапелли-Моцци и принц Гарри, потратили на обручальные кольца своих жен.

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Обручальные кольца дам из королевской семьи Великобритании хорошо известны во всем мире. А кольцо, которое сейчас носит Кейт Миддлтон, еще и стало одним из самых цитируемых. Повторить дизайн этих знаменитых колец довольно легко, но оригиналы уже приобрели статус культовых.

Журналисты издания Hello Magazine обратились к специалистам Jewellers Est 1897 и другим специалистам по обручальным кольцам, чтобы узнать возможные цены на унаследованный сапфир принцессы Уэльской, два камня принцессы Анны и реликвию королевы Камиллы .

Кольца принцессы Анны

Еще в мае 1973 года капитан Марк Филлипс подарил дочери королевы кольцо с сапфиром и бриллиантом. Пара поженилась в ноябре 1973 года, а в 1992 году развелась.

Позже Анна вышла замуж за вице-адмирала сэра Тимоти Лоуренса. В 1992 году он сделал ей предложение с винтажным кольцом с овальным сапфиром, окруженным бриллиантами.

Кольца принцессы Анны Фото: Соцсети

Специалист по обручальным кольцам Макс Стоун из Seven Stone оценил ее первое украшение примерно в 10 000 фунтов стерлингов, а второе — в 25 000 фунтов стерлингов.

Рубиновое кольцо Сары "Ферги" Фергюсон

Кольцо Сары предположительно было выбрано, чтобы подчеркнуть цвет ее волос. Принц Эндрю сделал предложение Саре Фергюсон в 1986 году и преподнес ей кольцо с редким бирманским рубином, окруженным десятью сверкающими бриллиантами. Камни образуют цветочный узор.

Кольцо Сары Фергюсон

В то время любимое кольцо Сары стоило около 25 000 фунтов стерлингов, но инфляция и сентиментальная предыстория означают, что оно может быть оценено в районе 70 000 фунтов стерлингов. А может и дороже.

Бриллианты для принцессы Беатрис

Кольцо принцессы Беатрис было сделано на заказ. Когда Эдоардо Мапелли-Моцци сделал ей предложение, то он подарил ей потрясающий драгоценный камень весом 3,5 карата, заявленная стоимость которого составляет 78 000 фунтов стерлингов.

Кольцо принцессы Беатрис

Эдоардо работал с известным ювелирным дизайнером Шоном Лином. Работа над кольцом заняла четыре месяца. "Он знал, что ему нужна современная классика", — рассказал Шон.

Большой бриллиант для королевы Камиллы

Королеве Камилле король Чарльз III подарил красивое кольцо в стиле ар-деко, в центре которого находится пятикаратный бриллиант изумрудной огранки с тремя бриллиантами багетной огранки по бокам.

Бриллиантовое кольцо королевы Камиллы Фото: Getty Images

Когда-то кольцо принадлежало королеве-матери, бабушке Чарльза, и его стоимость составляет 100 000 фунтов стерлингов.

Особенные камни для Меган Маркл

Кольцо Меган Маркл содержит бриллианты принцессы Дианы. Центральный камень принц Гарри купил в Ботсване, а по бокам кольца расположены два меньших драгоценных камня из личной коллекции его покойной матери, принцессы Дианы.

Кольцо Меган Маркл Фото: Getty Images

Ее невероятный драгоценный камень весом в пять карат оценивается в 134 500 фунтов стерлингов.

Оригинальный дизайн для Зары Тиндалл

Муж Зары Майк сделал кольцо на заказ для своей королевской невесты. Великолепное кольцо Зары Тиндалл от ее мужа Майка украшено одним бриллиантом-солитером в оправе из платины.

Кольцо Зары Тиндалл

Считается, что низко сидящий бриллиант был специально выбран из-за активной спортивной карьеры Зары, чтобы он не мешал на конных соревнованиях. Майк Фрид, генеральный директор The Diamond Pro , оценивает стоимость кольца примерно в 140 000 фунтов стерлингов.

Одно кольцо для принцессы Дианы и Кейт Миддлтон

Без сомнения, это одно из самых известных королевских обручальных колец всех времен. Диана, принцесса Уэльская, выбрала свое ослепительное сапфировое кольцо, когда обручилась с тогдашним принцем Чарльзом, и с тех пор оно вошло в историю. Удивительный драгоценный камень овальной огранки весом 12 карат оценивается в 390 000 фунтов стерлингов.

Кольцо Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Поскольку обручальное кольцо принцессы Кейт от принца Уильяма было унаследовано от принцессы Дианы, то, как считается, оно значительно выросло в цене. Ведь истории, стоящие за ним – куда дороже номинальной стоимости камней и оправы.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие украшения принцессы Дианы теперь носят Меган Маркл и Кейт Миддлтон.