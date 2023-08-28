Друг Ким Кардашьян подал иск на $20 млн на компанию по производству соуса для барбекю

Якобы упаковка с соусом взорвалась и повредила руку мужчине, что в свою очередь помешало "способности использовать руку в своей работе".

49-летний американский телеведущий и блогер Джонатан Чебан, который является близким другом Ким Кардашьян, заявил, что был ранен бутылкой корейского соуса для барбекю San-J, которая, по его словам, разбилась на осколки и порезала ему руку. Об этом пишет Daily Mail.

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Чебан, который по закону сменил свое имя на Foodgod, утверждает, что он купил соус в продуктовом магазине в Джексонвилле, штат Флорида, в октябре 2020 года. После этого он положил соус в холодильник с остальными покупками, а по возвращению домой через пару часов достал его для приготовления ужина.

Фуд-блогер заявляет, что бутылка "необъяснимым образом взорвалась", в результате чего на его руке образовалась большая рана, что привело к "значительной кровопотере". Чебан сказал, что порез находился недалеко от "основных артерий на его запястье".

Джонатан Чебан

К судебному иску он приложил фотографии, на которых зафиксирована зашитая рука и лопнувшая бутылка из под соуса. Несмотря на то, что после инцидента прошло почти три года, Чебан настаивает, что в результате раны у него были повреждены нервы и он до сих пор испытывает боль. Кроме того, травма якобы повлияла на его средства к существованию из-за потери "способности использовать руку в своих постах в социальных сетях, в рекламе и способности спонсировать различные продукты питания". Он подает в суд на San-J's и компанию, изготовившую бутылку, на 20 миллионов долларов.

Джонатан Чебан познакомился с Ким Кардашьян более десяти лет назад на вечеринке по случаю дня рождения их общей подруги Бритни Гастино, дочери бывшей звезды НФЛ Марка Гастино. Они стали хорошими друзьями и в конце концов инфлюенсер даже появился в третьем сезоне сериала "Идти в ногу с Кардашьян", снявшись в 27 эпизодах реалити-шоу.

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