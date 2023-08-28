Роберт Дауни-младший повторил свадебное фото с женой спустя 18 лет

Сьюзен – вторая жена актера, которая помогла ему вернуться к нормальной жизни после зависимостей и проблем с законом.

58-летний американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни-младший – из тех людей, кто старается не афишировать свою личную жизнь. Однако он не смог не рассказать своим поклонникам о самой любимой женщине на свете. Актер опубликовал в Instagram две фотографии: свадебную и сделанную через 18 лет, поздравив свою жену Сьюзен с годовщиной свадьбы.

Звезда "Железного человека", который недавно рассказал о своем наркозависимом прошлом, подписал фото: "18-летняя любовь все еще цветет!"

Примечательно, что свежее фото повторяет архивное. Правда, супруги – не в свадебных нарядах. На оригинальном снимке кинопродюсер Сьюзен изображена в белом платье и прозрачной фате с бело-лавандовым букетом в руках. В новой версии актер был одет в желтую рубашку, а миссис Дауни держит в руках букет подсолнухов.

Фото: Robert Downey Jr./Instagram Фото: Robert Downey Jr./Instagram

Сьюзен встретила своего будущего мужа на съемках "Готики" в 2003 году, где Роберт играл ключевого персонажа. На тот момент одиозный артист находился на стадии развода с первой женой Деборой Фалконер, которая устала терпеть пьянство, наркозависимость и эксцентричный характер актера, подав документы на расторжение брака после 12 лет совместной жизни. Никто из коллег не воспринимал всерьез новую интрижк Дауни, поскольку были уверены, что их роман завершится в день окончания съемок. Однако у судьбы были другие планы.

За день до 30-летия Сьюзен, 5 ноября 2004 года, Дауни-младший сделал ей предложение руки и сердца. Пара поженилась через год, когда завершился развод Роберта. Влюбленные сыграли свадьбу в небольшом городке Амагансетт. Церемония венчания прошла в строгих еврейских традициях. У супругов есть двое детей — 11-летний сын Экстон Элиас и восьмилетняя дочь Эйври Роэль. В июне 2010 года пара работает вместе и объявила об открытии собственной продюсерской компании "Team Downey".

Вторая жена помогла актеру изменить жизнь после нескольких периодов реабилитации и тюремного заключения. В интервью The Hollywood Reporter в декабре 2022 года она отказалась признать полное выздоровление Дауни-младшего.

"Если кто-нибудь когда-либо имел дело с кем-то, у кого есть зависимость, он знает, что это не имеет никакого отношения ни к кому другому. Вы должны быть готовы. Если вы можете внести небольшой вклад в создание для них альтернативного мира, который говорит: "Эй, я здесь. Если ты чист, отлично. Но я никогда не возьму на себя никакой заслуги, кроме как просто сказать: "Это должно произойти" или, что более важно, "То, чего не должно случиться". Но это полностью тот человек", – рассказала Сьюзен.

Роберт и Сьюзен часто работают в одних проектах

Роберт Дауни-младший и его бурное прошлое

Ее супруг тоже откровенно говорит об ошибках, сделанных в молодости. В частности на подкасте Дакса Шепарда Armchair Expert он поделился опытом пребывания за решеткой в 1999 году.

"Можно было просто почувствовать зло, витающее в воздухе, и это не было никакой проблемой, потому что казалось, что ты просто находишься в очень плохом районе. Не было возможности. Были только угрозы", – говорил Дауни-младший.

Он также позвонил в Делано, штат Калифорния, в учреждение, в котором находился, и отметил, что это – "самое опасное место, где я когда-либо был в своей жизни".

Еще в 1990-х Роберта несколько раз арестовывали из-за запрещенных веществ. В 1996-м все дошло до крайней точки – полиция остановила его машину из-за превышения скорости и обнаружила у Дауни-младшего пистолет, кокаин и героин. В итоге актера осудили за хранение наркотиков и огнестрельного оружия, но обошлось небольшим сроком. Три недели спустя его арестовали снова, когда обнаружили проникшим в дом соседей в состоянии алкогольного опьянения и спящим на одной из их кроватей.

В 1997 году звезда все же отсидел шесть месяцев за решеткой, потому что не сдал обязательный тест на употребление запрещенных веществ.

Фото Роберта Дауни-младшего во время ареста и в зале суда Фото: Соцсети

В 1999-м Роберт совершил нарушение во время испытательного срока и был приговорен к трем годам заключения. Актер отсидел в тюрьме менее года. Судья полностью снял с него все обвинения в 2002 году. Однако только в 2015 году актера полностью помиловали за преступление 20-летней давности, сняв с него судимость и вернув право голосовать на выборах.

Ранее Фокус писал, что жвачку Роберта Дауни-младшего с Аллеи славы выставили на продажу за $55 тысяч.