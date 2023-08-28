Дочь наркоторговца и племянница гангстера: всплыли новые детали о семье Бьянки Цензори

Эрис Цензори был приговорен к смертной казни за убийство, но после того, как в 1984 году в Западной Австралии упразднили это наказание, его отправили на пожизненное заключение. Это не помешало выйти ему на свободу.

Чем чаще предполагаемая жена Канье Уэста, Бьянка Цензори, появляется на публике, тем интереснее ее жизнь даже тем, кто не является фанатом ее супруга. Daily Mail Australia обнародовал новые детали о семье этой девушки из Мельбурна, и оказалось, что Бьянка – дочь мельбурнского гангстера Элии "Лео" Цензори, который отбывал суровое тюремное заключение после того, как был осужден в 1982 году по обвинению во ввозе и хранении героина.

Лео – родной брат Эриса Цензори, которого називали мельбурнским Аль-Капоне и в свое время приговорили к смертной казни в Западной Австралии за убийство, заменив затем приговор на пожизненное заключение после того, как в 1984 году в Западной Австралии отменили убийство преступников за особо тяжкие преступления.

Отец Бьянки – Лео Цензори Фото: Leo Censori/Instagram

Семейные войны

По информации таблоида, Эрис, позже сменивший имя на Тони Кампана, боролся со своей сестрой Эленией Цензори в Верховном суде Виктории за право собственности на недвижимость в Брансуике. Эления в иске описала его как человека, "с которым шутки плохи".

Эриса выпустили из тюрьмы в мае 1994 года. Он шесть недель пожил у Лео в Мельбурне, прежде чем переехать к своей сестре в ее дом в Гейдельберге.

В 2005 году братья купили два пустующих здания на Юнион-стрит в Брансуике, к северу от центрального делового района Мельбурна, и Эрис намеревался построить инвестиционную недвижимость. Поскольку с правом его получения разрешения на строительство возникла путаница, он передал право собственности своей сестре, но только при условии, что будет создан траст, который в конечном итоге позволит ему сохранить недвижимость.

Лео Цензори вместе со своим брато Эрисом Фото: Соцсети

Позже Эления заявила, что такой доверенности никогда не существовало, а собственность всегда принадлежала ей.

Дело дошло до суда после того, как Эрис попытался обеспечить соблюдение трастового соглашения, которое, по его утверждению, было уничтожено в результате пожара. Он также пробовал убедить суд, что сестра не вернула ему арендную плату в размере 182 097 долларов, которую она собирала от его имени на протяжении многих лет.

В свою очередь Еления подала встречный иск, где утверждает, что оплатила всю покупную стоимость недвижимости.

"Госпожа Цензори утверждает, что в конце 2007 года она заключила соглашение с господином Кампаной, в соответствии с которым господин Кампана согласился выплачивать ей 8000 долларов в месяц в качестве погашения кредита, взятого на улице Юнион-стрит, 160. Госпожа Цензори утверждает, что господин Кампана не производил никаких платежей с 6 марта 2014 года и что он задолжал ей сумму в 816 360,56 долларов США", – говорится в документах.

Эрис заявил, что в апреле 2014 года он предлагал продать своей сестре один из таунхаусов на Юнион-стрит за 550 тысяч долларов, но она была готова заплатить только 280 тысяч. В конце концов он продал второй таунхаус в 2013 году за 675 тысяч долларов.

Судья Майкл Макдональд после слушания дела обязал Элению передать право собственности на имущество, которое сейчас оценивается почти в миллион долларов, ее брату, а также выплатить ему арендную плату в размере 182 097 долларов с процентами.

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