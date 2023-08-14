Копия семейства Кардашьян: как выглядят мать и сестры жены Канье Уэста (фото)

Как и Кардашьяны, семья Цензори – далеко не из бедных. Они ведут гламурный образ жизни и любят роскошь.

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Новая предполагаемая жена Канье Уэста Бьянка Цензори не только внешне копия Ким Кардашьян. Как оказалось, ее семья очень сильно напоминает семейство Кардашьян-Дженнер. У нее две красавицы-сестры и мать, которая ничем не уступает матери Ким, Крис Дженнер, пишет Daily Mail.

Телесемейство Кардашьян прославилось много лет назад благодаря реалити-шоу, а вот семья Бьянки оказалась под пристальным вниманием только сейчас, когда она стала супругой скандально известного рэпера и бывшего мужа Ким. Поэтому неудивительно, что многие обратили внимание на то, что музыкант искал жену, которая невероятно похожа на мать его четырех детей в более молодом возрасте.

Бьянка Цензори до встречи с Канье Уэстом Фото: Bianca Censori/Instagram

Фотографии, размещенные в социальных сетях, показывают, что Бьянка позирует и веселится вместе со своими симпатичными сестрами Алисией и Анджелиной, которые тоже любят роскошь, красивую жизнь и дорогие вещи.

Они не стесняются публиковать в социальных сетях привлекательные фотографии с ярким макияжем и стильными нарядами.

В разговоре с Herald Sun ранее в этом году Анджелина попросила о "конфиденциальности", но признала, что семья была рада известию о замужестве Бьянки.

"Это очень приятная новость как для моей сестры, так и для всей семьи, но пока мы предпочитаем уединение", — сказала она. Ее сестра Алисия заявила, что она очень рада за Канье и Бьянку.

Помимо внешнего сходства между Кардашьян и Цензори, у этих семей есть еще кое-что общее. Они выросли в престижных районах, только Кардашьяны в США, а Цензори – в Мельбурне, в Айвенко, одном из самых богатых и развитых районов, переехав затем в дом в Альфингтоне стоимостью 2,8 миллиона долларов, где до сих пор живет их мать Александра.

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Крис Дженнер с дочерьми Фото: Variety Александра Цензори с дочерьми Фото: Alyssia Censori/Facebook

В июне женщина была замечена во время похода по магазинам в Мельбурне. На шопинг она приехала на Mercedes Benz, а в руках у нее была черная сумка Prada за 5300 долларов.

Мать Ким Крис также водит Mercedes Benz G63 AMG стоимостью 221 024 австралийских доллара и владеет множеством сумок Prada.

О "свадьбе" Канье стало известно в январе этого года. По информации СМИ, пара устроила тайную церемонию.

Ранее Фокус писал, что жена Канье рассердила консервативных итальянцев своими вульгарными, безвкусными и очень откровенными нарядами во время путешествия с мужем в Рим и во Флоренцию.