Марго Робби в купальнике с глубоким декольте позировала на отдыхе в Греции (фото)

Актриса, которая последние несколько месяцев активно работала над "Барби", отправилась на заслуженный отдых.

33-летняя австралийская актриса Марго Робби продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Звезду сфотографировали вместе с мужем, 33-летним британским продюсером Томом Акерли, в отпуске на острове Сифнос, Греция. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" наслаждалась отдыхом в цельном белом купальнике Norma Kamali (150 долларов) с глубоким декольте и смелым вырезом на спине. Робби, которая, как сообщается, заработала 50 миллионов долларов за "Барби", оставила волосы распущенными, а в качестве аксессуаров выбрала массивное золотое ожерелье и браслеты.

В какой-то момент Акерли притянул Марго к себе для страстного поцелуя, схватив ее за затылок обеими руками, а ее руки обвили его шею. Позже супруг актрисы надел шапочки и очки для плавания под водой.

Когда Робби уходила с пляжа, она надела соломенную шляпу, черные солнцезащитные очки и обмоталась полотенцем. На плече она несла оранжевую пляжную сумку.

Напомним, накануне стало известно, что Марго Робби проходила прослушивание на роль в сериале "Американская история ужасов".

Также Фокус писал, что Марго Робби оплатила 14 близким друзьям люксовый отдых.