29 августа 2023 года: Ореховый Спас — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя желать кому-то зла и отказывать в помощи.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Также этот праздник называют Ореховый или Третий Спас. Православные вспоминают одну из первых икон "Спас Нерукотворный", которая появилась на полотенце после того, как Христос коснулся тканью своего лица. Образ благодаря Иисусу передали правителю Едессы — Авгару, который уверовал в Господа и страдал смертельной болезнью — проказой. Когда Авгарь коснулся полотенца, недуг отступил.

В этот день в церковь для освящения приносят орехи, которые к этому времени как раз дозревают. Освящают также хлеб и различную выпечку из муки нового урожая. Приносят в церковь и колоски пшеницы, а также овощи и фрукты.

Также 29 августа в Украине — День памяти защитников Украины.

Что нельзя делать 29 августа:

желать кому-то зла;

отказывать в помощи;

ходить в лес.

Народные приметы и поверья:

дождь и гроза – осень будет теплой;

круг от Луны — завтра ждите дождь;

хороший урожай орехов — в следующем году будет много зерна;

журавли уже улетели — на Покров будет мороз.

День ангела празднуют:

Александр, Диомид, Герасим, Степан, Яков, Анна.

Родились в этот день:

1958 год — Майкл Джексон (ум. 2009), американский певец, танцор, композитор, "король поп-музыки".

Также в этот день:

1561 год — в Пересопницком монастыре Рождества Пресвятой Богородицы завершают работу над созданием национального символа и присяжной книги украинцев — Пересопницкого Евангелия;

1883 год — в Оттаве Томас Ахерн демонстрирует первую электроплиту.