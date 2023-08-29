Возвращение Саманты: Ким Кэтролл украсила обложку Vogue (фото)

Звезда сериала "Секс в большом городе" получила сразу две главные страницы греческого глянца.

67-летняя американская актриса Ким Кэтролл украсила сразу две обложки Vogue Греция. Об этом издание сообщает в Instagram.

Это первое появление звезды сериала "Секс в большом городе" на главной странице Vogue. Автором съемки стал фотограф Чарли Грей.

Ким, которая на прошлой неделе повторила свою культовую роль Саманты Джонс в картине "И просто так", позировала на крыше нью-йоркского отеля "Гринвич" в черном приталенном платье с яркой красной накидкой.

Актриса сочетала образ с черными туфлями на шпильке и массивными золотыми браслетами, позируя для выпуска издания под названием "Bold Women".

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Ким Кэтролл для Vogue

На втором черно-белом снимке Кэтролл продемонстрировала дымчатый макияж глаз и выразительные губы, добавив к образу золотые серьги, когда она прямо смотрела в камеру.

"@kimcattrall, звезда, которая вошла в историю в телевизионной и киноиндустрии, фотографируется эксклюзивно для обложки Vogue Greece и рассказывает о вызовах, с которыми она столкнулась", — отмечают журналисты издания.

Ким Кэтролл для Vogue

"Надо увидеть всю съемку!", "Легенда", "Одна из самых красивых, талантливых, сексуальных и изысканных женщин в мире", — комментируют первую обложку Ким Кэтролл для Vogue ее поклонники.

Ранее Фокус писал о сумме гонорара за 73-секундное появление Ким Кэтролл во втором сезоне сиквела "Секса в большом городе".