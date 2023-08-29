Король Чарльз ІІІ не отвернется от принца Эндрю, — источник

Герцог Йоркский после череды скандалов никогда уже не станет полноценным членом королевской семьи, однако старший брат его простит.

Король Чарльз III простит своего младшего брата принца Эндрю. Об этом пишет Daily Beast.

Согласно новому отчету, герцога Йоркского принимают обратно в королевскую семью, несмотря на его прежние связи с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Король Великобритании Чарльз III пригласил накануне своего младшего брата присоединиться к старшим членам королевской семьи в Шотландии на церковную службу в честь годовщины смерти королевы Елизаветы II.

"Эндрю никогда не будет иметь такой же церемониальной роли в семье; он больше не является и никогда не будет действующим королевским членом. Это понятно", — сообщил инсайдер.

"Но он является частью семьи. Он брат короля. Его не признали виновным ни в одном преступлении, и я считаю справедливым сказать, что король дает понять, что он не отвернется от своего брата", — добавляет источник, который называют другом британского монарха.

Как сообщается, принц Эндрю прибыл в замок Балморал вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в воскресенье, 27 августа 2023 года.

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Принц Эндрю и король Чарльз III Фото: Getty Images

Герцог Йоркский давно был связан с Эпштейном, который покончил жизнь самоубийством в тюрьме в 2019 году.

Король Чарльз III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард Фото: Getty Images

Кроме этого, Вирджиния Джуффре обвиняла сына королевы Елизаветы II в изнасиловании, что он отрицал.

Напомним, принц Эндрю скрывается в Шотландии после выхода документального сериала о его дружбе с Эпштейном.

Также Фокус писал об образе Кейт Миддлтон во время визита в Балморал.