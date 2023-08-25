Принц Эндрю скрывается в замке Балморал, — эксперт

После выхода документального сериала о его дружбе с Джеффри Эпштейном герцог Йоркский держится подальше от внимания публики.

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Принц Эндрю пытается скрываться в замке Балморал в Шотландии после выхода нового документального сериала "Тайны принца Эндрю". Об этом пишет Fox News.

Неспокойное прошлое герцога Йоркского и его дружба с финансистом Джеффри Эпштейном тщательно исследуется в картине. Поэтому после выхода сериала 63-летний Эндрю прибыл в летнюю резиденцию королевской семьи Великобритании, где старается держаться подальше от внимания публики.

Эксперт Пелем Тернер рассказал, что младший брат короля Чарльза III получил приглашение от монарха остаться в Балморале.

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Король Чарльз III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард Фото: Getty Images

"Будет интересно посмотреть, сколько оливковых веток вырастет на королевских деревьях", — отметил эксперт.

Этим летом британская королевская семья впервые вернулась в Балморал после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Вскоре к герцогу Йоркскому присоединятся другие члены семьи, включая его дочерей, принцессу Беатрис и принцессу Евгению, а также племянника принца Уильяма с женой Кейт Миддлтон.

Тернер отметил, что 74-летний король Чарльз ІІІ, возможно, относился к своему брату лояльно из-за борьбы его бывшей жены Сары Фергюсон с раком груди.

Репутация 63-летнего герцога Йоркского, который в 2019 году заявил, что не жалеет о дружбе с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, а впоследствии стал фигурантом дела об изнасиловании американки Вирджинии Джуффре, значительно пострадала. Принца исключили из приличного общества, лишили всех военных титулов и права называться Его Королевским Высочеством.

Принц Эндрю Фото: Getty Images

Напомним, члены королевской семьи Великобритании начинают съезжаться в шотландскую летнюю резиденцию.

Также Фокус писал об истинной причине, почему принц Гарри и Меган Маркл не будут присутствовать на мероприятиях по почтению памяти покойной королевы Елизаветы II.