Члены королевской семьи начинают съезжаться в Балморал, чтобы составить компанию королю Чарльзу

Король Чарльз и королева Камилла отправились на летний отдых в Шотландии и уже приветствовали своих первых гостей.

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74-летнего монарха в понедельник встретили в замке официально, когда он занял свою летнюю резиденцию. И к королю Чарльзу начинают съезжаться гости. Среди первых, прибывших в Балморал, были племянницы короля принцесса Беатрис и принцесса Евгения. Об этом пишет Hello Magazine.

По словам королевского редактора ITV News Криса Шипа, Евгения прибыла в Шотландию с двухлетним Августом и малышом Эрнестом во вторник, а также в замке Балморал были замечены принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци и их семья.

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Вполне вероятно, что к принцессам присоединятся их родители, герцог Йоркский и Сара, герцогиня Йоркская.

Король Чарльз в Балморале

Ожидается, что принц и принцесса Уэльские и их трое детей, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи присоединятся к Чарльзу и Камилле в Балморале в ближайшие дни.

Принц Уильям и Кейт остановились в своем доме в Норфолке, Анмер-Холле, где в прошлое воскресенье семья смотрела финал женского чемпионата мира.

Неизвестно, отдыхала ли семья этим летом за границей, но Кейт была замечена на фестивале Houghton в начале этого месяца.

Фестиваль проходил в соседнем Хоутон-холле — доме друзей королевской семьи Дэвида Роксавиджа и Роуз Хэнбери, официально известных как маркиз и маркиза Чолмондели.

Король пошел по стопам своей покойной матери королевы Елизаветы II, приняв свою семью в Балморале во время их ежегодных летних каникул.

Замок Балморал был шотландской резиденцией королевской семьи с тех пор, как он был куплен для королевы Виктории принцем Альбертом в 1852 году.

Королева Елизавета в Балморале Фото: The Royal Family

Поместье может похвастаться более чем 50 000 акрами сельской местности, а также различными объектами недвижимости, включая дом отдыха Чарльза Биркхолл и коттедж Уильяма и Кейт Там-На-Гар.

Там члены королевской семьи могут почувствовать себя в уединении без пристального внимания прессы, и наслаждаться прогулками, пикниками, рыбалкой и барбекю.

Принцесса Евгения ранее рассказывала о том, как проводила время в Балморале в документальном фильме ITV 2016 года "Наша девяностолетняя королева": "Это самое красивое место на земле".

Она добавила тогда: "Я думаю, что бабушка там была счастливее всех остальных, я уверена, она очень, очень любит Шотландию. Прогулки, пикники, собаки — много собак, там всегда есть собаки! С точки зрения семьи, это было прекрасное место для бабушки и дедушки, и для нас, чтобы приехать и увидеть их там. У нас просто есть место, чтобы дышать и бегать".

Напомним, ранее в соцсетях появилось редкое неофициальное фото Кейт Миддлтон.