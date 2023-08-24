Члени королівської сім'ї починають з'їжджатися в Балморал, щоб скласти компанію королю Чарльзу

Король Чарльз і королева Камілла вирушили на літній відпочинок у Шотландії і вже привітали своїх перших гостей.

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74-річного монарха в понеділок зустріли в замку офіційно, коли він зайняв свою літню резиденцію. І до короля Чарльза починають з'їжджатися гості. Серед перших, хто прибув до Балморалу, були племінниці короля принцеса Беатріс і принцеса Євгенія. Про це пише Hello Magazine.

За словами королівського редактора ITV News Кріса Шипа, Євгенія прибула до Шотландії з дворічним Августом і малюком Ернестом у вівторок, а також у замку Балморал були помічені принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці та їхня сім'я.

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Цілком імовірно, що до принцес приєднаються їхні батьки, герцог Йоркський і Сара, герцогиня Йоркська.

Король Чарльз у Балморалі

Очікується, що принц і принцеса Уельські та їхні троє дітей, принц Джордж, принцеса Шарлотта й принц Луї, приєднаються до Чарльза та Камілли в Балморалі найближчими днями.

Принц Вільям і Кейт зупинилися у своєму будинку в Норфолку, що в Анмер-Голі, де минулої неділі сім'я дивилася фінал жіночого чемпіонату світу.

Невідомо, чи відпочивала сім'я цього літа за кордоном, але Кейт помітили на фестивалі Houghton на початку цього місяця.

Фестиваль проходив у сусідньому Гоутон-Голі — будинку друзів королівської сім'ї Девіда Роксавіджа та Роуз Генбері, офіційно відомих як маркіз і маркіз Чолмонделі.

Король пішов стопами своєї покійної матері королеви Єлизавети II, прийнявши свою сім'ю в Балморалі під час їхніх щорічних літніх канікул.

Замок Балморал був шотландською резиденцією королівської сім'ї відтоді, як його купив для королеви Вікторії принц Альберт 1852 року.

Королева Єлизавета в Балморалі Фото: The Royal Family

Маєток може похвалитися більш ніж 50 000 акрами сільської місцевості, а також різними об'єктами нерухомості, включно з будинком відпочинку Чарльза Біркголл і котеджем Вільяма і Кейт Там-На-Гар.

Там члени королівської сім'ї можуть побути на самоті без пильної уваги преси та насолоджуватися прогулянками, пікніками, риболовлею і=та барбекю.

Принцеса Євгенія раніше розповідала про те, як проводила час у Балморалі, у документальному фільмі ITV 2016 року "Наша дев'яносторічна королева": "Це найкрасивіше місце на землі".

Вона додала тоді: "Я думаю, що бабуся там була щасливішою за всіх інших, я впевнена, вона дуже, дуже любить Шотландію. Прогулянки, пікніки, собаки — багато собак, там завжди є собаки! З точки зору сім'ї, це було чудове місце для бабусі й дідуся і для нас, щоб приїхати й побачити їх там. У нас просто є місце, щоб дихати й бігати".

Нагадаємо, раніше в соцмережах з'явилося рідкісне неофіційне фото Кейт Міддлтон.