Селена Гомес ответила на слухи, что ее новая песня посвящена The Weeknd (фото)

Звездная пара встречалась 10 месяцев в 2017 году.

31-летняя американская певица Селена Гомес ответила на предположение фанатов, что ее новая песня посвящена The Weeknd.

После того, как артистка выпустила трек "Single Soon", поклонники начали теоретизировать, кто из бывших бойфрендов мог вдохновить ее на текст.

Однако Гомес опровергла предположение, что трек о расставании касается ее экс-возлюбленного The Weeknd.

Селена Гомес и The Weeknd в 2017 году

"Большей лжи быть не может", — прокомментировала она публикацию в Instagram, в которой говорилось, что актер "Идола" стал ее музой.

На протяжении всей песни 31-летняя звезда сцены поет о разрыве отношений — и особенно вспоминает "выходные".

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Селена Гомес ответила на предположения фанатов Фото: Скріншот

"Я должна сделать это по телефону? / Стоит ли мне оставить маленькую записку в кармане его пальто? (Да) / Возможно, я просто исчезну / Я не хочу видеть ни одной слезы / И выходные уже почти здесь", — поет Селена.

Гомес и The Weeknd, настоящее имя которого Абель Тесфайе, встречались 10 месяцев в 2017 году.

Новая песня Селены Гомес

Во время их разрыва источник рассказал, что певец сосредоточился на карьере, а не на свиданиях.

Напомним, как Селена Гомес отпраздновала 31-летие.

Также Фокус писал о зажигательном клипе на новую песню Селены Гомес о расставании.