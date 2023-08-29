Культовый костюм принцессы Леи из "Звездных войн" продадут на аукционе

Костюм рабыни Леи, который является одним из самых популярных образов на Комик-конах и Хэллоуинах, продадут на аукционе.

В рамках мероприятия Julien's Auctions и TCM Present будет продано множество культовых костюмов и аксессуаров из известных фильмов. Об этом пишет Daily Mail.

Так, с молотка пустят костюм рабыни принцессы Леи из "Звездных войн", бластер Хана Соло, маску Железного человека и голову ужасающего существа из "Чужого".

Более 1400 знаковых реквизитов для фильмов и предметов из голливудских франшиз, включая "Звездные войны", "Марвел", "Звездный путь" и "Чужой", будут выставлены на аукцион в следующем месяце.

Предметы будут выставлены на продажу в рамках мероприятия Julien's Auctions и TCM Present: Legends: Hollywood and Royalty . Мероприятие пройдет в прямом эфире 6, 7 и 8 сентября как оффлайн в Беверли-Хиллз, так и онлайн.

Среди сокровищ — костюм принцессы Леи, который носила Кэрри Фишер в фильме "Звездные войны: Возвращение джедая".

Тем временем у поклонников Железного Человека есть шанс стать обладателем оригинального шлема Mark XLII из "Железного Человека III", которого играл Роберт Дауни-младший.

Голова ксеноморфа из фильма "Чужой" тоже может украсить чью-то коллекцию.

Также на превью были замечены статуи из оригинальной трилогии C-3PO и R2-D2 из вселенной "Звездных войн".

Для фанатов "Звездного пути" там также полно артефактов: ярко-красная куртка командира Звездного Флота Уильяма Шетнера, в которой он сыграл адмирала Джеймса Т. Кирка, фигурки шаттлов и модель USS Enterprise NCC-1701 с покрытием из 24-каратного золота.

Еще одним сюрпризом для поклонников супергероев станет щита USO Криса Эванса из фильма "Капитан Америка: Первый мститель".

Будут проданы наряды легендарных актрис, в том числе Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Джуди Гарланд, Греты Гарбо и многих других.

Среди экспонатов — розовое платье из шелковой органзы, которое Одри носила в классическом фильме 1961 года "Завтрак у Тиффани".

Платье было создано другом Хепберн Юбером де Живанши и украшено аппликациями из гипюрового кружева, с серебряными блестками и переливающимися бусинами.

Есть также ряд артефактов из фильмов о Гарри Поттере, в том числе Бузинная палочка Альбуса Дамблдора из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка", а также палочки самого Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.

На аукцион также попал паспорт Марлона Брандо и стильная золотая винтажная зажигалка, принадлежавшая Хамфри Богарту.

И хоть это не совсем имеет отношение к кино, но фанаты принца Гарри и Меган Маркл смогут приобрести предметы с их свадьбы, которая состоялась в 2018 году: это большая сумка и бутылка с водой с монограммой.

Напомним, кроме платья Одри Хепберн, на аукционе будут проданы три платья принцессы Дианы. Одно из них никогда не появлялось на публике. Принцесса надевала его на частную вечеринку.