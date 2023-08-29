Андре Тан назвал главные тренды верхней одежды для осени 2023

В моде – кожаные куртки и тренчи, деним и длинные прямые пальто. Не стоит забывать и о пуховиках оверсайз на холодную пору.

Как ни грустно это констатировать, но лето через пару дней помашет нам рукой, а осень постепенно начнет вступать в свои права, неся с собой похолодание, дожди и пасмурную погоду. Это значит, что самое время пересмотреть свой сезонный гардероб и подготовиться к капризам погоды. Известный украинский дизайнер Андре Тан традиционно дает очень актуальные советы по поводу трендов, помогая женщинам в любое время года выглядеть стильно и элегантно. И осень 2023 – не исключение. Гуру моды рассказал, какая верхняя одежда будет в тренде осенью 2023.

Кожаная куртка в винтажном стиле

По словам Тана, кожаные куртки уже давно стали неотъемлемой и важной частью гардероба любой уважающей себя модницы. Если брать модные тренды осени 2023, то лучше винтажной кожаной куртки вы ничего не найдете. Она отлично смотрится с платьями, джинсами и всевозможными брюками, а также вещами в спортивном стиле. Лучше покупать куртку с потертостями и поясом на талии.

Фото: Dior Official

Кожаный тренч

Кожаный тренч осенью 2023 – хит сезона. Он присутствовал на подиумах в последних коллекциях известных домов моды, актуален он и в гардеробах тех, кто всегда любит быть на стиле. Тан подчеркивает, что тренч – очень универсальная и практичная вещь.

"Тренч прекрасно подходит как к джинсам и кроссовкам, так и к платьям и туфлям на высоком каблуке, к вязаным свитерам и мини-юбкам, к брючному костюму или брюкам/юбке-карандашу и рубашке", – объяснил дизайнер.

Фото: Coach

Джинсовая куртка

Джинсовая куртка, как, собственно, и джинсы – это вещь вне времени. Единственное, что меняется в угоду моде, – фасон. Поскольку этой осенью очевиден тренд на нулевые, неудивительно, что и куртка из денима будет в особом почете. В тренде – джинсовки синего, черного или белого цвета. Очень актуальными будут джинсовые тотал-луки.

Фото: Dior Official

Пуховик оверсайз

Поскольку осенью погода весьма непредсказуема и может резко измениться в любой момент, стоит заранее позаботиться о наличии пуховиков оверсайз, которые весьма популярны в сезоне осень 2023. Длинные оверзайзные пуховики – это идеальный вариант на более холодные осенние дни. Он подойдет под все без исключения, уверяет Тан.

Фото: H&M

Прямое пальто

Прохладную осень нереально представить без пальто. В этом сезоне прямое пальто – must-have. Оно отлично смотрится как с джоггерами и кроссовками, так и с платьем и высокими сапогами. Дизайнер рекомендует обратить внимание на графитовую, бежевую и черную палитру такой верхней одежды, поскольку в этом цвете пальто смотрятся особенно изысканно.

Ранее Фокус писал, какие пять вещей обязательно должны быть в гардеробе на осень 2023, а также о каких аксессуарах стоит позаботиться.