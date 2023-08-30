30 августа 2023 года: Миронов день — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя свататься или венчаться и долго смотреть в зеркало.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого мученика Мирона Кизического. По преданию, в 250 году правитель Антипатр со слугами ворвался в церковь, где служил Мирон, чтобы схватить христиан. Мирон защитился за людей, за что Антипатр схватил его и устроил суд. После страшных пыток, которые Мирон стойко перенес, правитель повелел отвести мученика на допрос к императору. Чувствуя, что Мирон во всем его победил, Антипатр наложил на себя руки. Император приговорил Мирона к отсечению головы.

Что нельзя делать 30 августа:

свататься или венчаться;

долго смотреть в зеркало;

громко смеяться или кричать.

Народные приметы и поверья:

утром роса и туман – после обеда будет ясно;

все журавли улетели в теплые края — на Покровы будет холодно;

солнце садится за облака — ждите непогоды в ближайшие дни.

День ангела празднуют:

Алексей, Павел, Мирон, Филипп.

Родились в этот день:

1972 год— Кэмерон Диас, американская топ-модель и актриса ("Маска", "Ангелы Чарли" и др.).

Также в этот день:

1901 год — Губерт Сесил Бут получает патент на пылесос;

1919 год — украинские войска выбивают красноармейцев из Житомира и освобождают город;

1919 год — Киевская группа Армии УНР во главе с генералом Антином Кравсом освобождает Киев;

1991 год — в РСФСР запрещают Коммунистическаую партию.