30 августа 2023 года: Миронов день — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя свататься или венчаться и долго смотреть в зеркало.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого мученика Мирона Кизического. По преданию, в 250 году правитель Антипатр со слугами ворвался в церковь, где служил Мирон, чтобы схватить христиан. Мирон защитился за людей, за что Антипатр схватил его и устроил суд. После страшных пыток, которые Мирон стойко перенес, правитель повелел отвести мученика на допрос к императору. Чувствуя, что Мирон во всем его победил, Антипатр наложил на себя руки. Император приговорил Мирона к отсечению головы.
Что нельзя делать 30 августа:
- свататься или венчаться;
- долго смотреть в зеркало;
- громко смеяться или кричать.
Народные приметы и поверья:
- утром роса и туман – после обеда будет ясно;
- все журавли улетели в теплые края — на Покровы будет холодно;
- солнце садится за облака — ждите непогоды в ближайшие дни.
День ангела празднуют:
Алексей, Павел, Мирон, Филипп.
Родились в этот день:
1972 год— Кэмерон Диас, американская топ-модель и актриса ("Маска", "Ангелы Чарли" и др.).
Также в этот день:
1901 год — Губерт Сесил Бут получает патент на пылесос;
1919 год — украинские войска выбивают красноармейцев из Житомира и освобождают город;
1919 год — Киевская группа Армии УНР во главе с генералом Антином Кравсом освобождает Киев;
1991 год — в РСФСР запрещают Коммунистическаую партию.