"Одна мечта": Тина Кароль "сожгла" Кремль (видео)

Артистка устроила перформанс на сцене во время выступления в столице.

38-летняя украинская певица Тина Кароль "сожгла" Кремль во время выступления в Киеве. Роликом артистка поделилась в своем TikTok.

"Одна мечта", — прокомментировала свой перформанс звезда сцены, которая собрала аншлаги на двух подряд концертах в столице.

Кремль "пылал" под новую песню Тины Кароль "One nation under love — Одне серцебиение", автором которой стала известная американская композитор Дайан Уоррен. Она сотрудничала с Уитни Хьюстон, Шер, Леди Гагой и другими.

"Я не знаю ни одной страны, которая готова так жить и бороться, ведь мы вместе бок о бок достигаем особой цели, особой мечты — жить свободно и независимо. И тот гнев, который льется — пусть льется. Я больше не боюсь этого гнева. Если он делает тебя сильнее, пусть льется. Всегда будет место добру и искренности", — отметила во время выступления Тина Кароль.

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На сцене артистка появилась в черном платье от украинского бренда FROLOV. В нарядах Ивана Фролова Кароль уже выступила на ряде концертов по Украине, а также во время "Евровидения-2023" в Ливерпуле.

Напомним, новую песню Тины Кароль и Дайан Уоррен номинировали на "Грэмми-2024".

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