Арнольд Шварценеггер снялся в рекламе супермаркета

Актер решил вспомнить прошлое, когда он снимался в рекламе лапши и напитков в Японии и прорекламировал электроинструменты дисконтного супермаркета Lidl.

76-летний Арнольд Шварценеггер появился в рекламе электроинструментов от дисконтного супермаркета Lidl. Об этом пишет LBC.

До того как стать звездой Голливуда, Арнольд Шварценеггер имел собственный успешный бизнес по кладке кирпича в начале 1960-х в Лос-Анджелесе. Так что теперь он вернулся в строительную отрасль.

Шварценеггер в рекламе

В ролике звезда "Терминатора" использует бензопилу и электрическую дрель.

"Я здесь, чтобы поговорить о моих инструментах достижения успеха. Все, что я когда-либо строил, было результатом того, что сила была у меня в руках. Прямо как у тебя!" – в финале ролика он появляется с собственной статуей, которую он якобы сам вырезал из дерева.

"План настолько хорош, насколько хороши инструменты, которые вы используете для его выполнения", — говорит Шварценеггер, вырезая свое изображение в одной из своих культовых поз. Заканчивается ролик шуткой: "Мышцы пугают птиц", — говорит актер зрителю.

Как ожидается, Арнольд будет рекламировать более 100 продуктов этой линейки и появится в ряде рекламных роликов на телевидении и в социальных сетях.

Компания Lidl, которая отмечает 50-летие открытия своего первого магазина в Германии и раньше приглашала звезд для рекламных кампаний. Так, когда-то в их роликах снимались Кристина Агилера и Пэрис Хилтон.

А сам Арни ранее активно снимался в рекламе, но чаще делал это в Японии, а не в США. Благодаря полной изолированности японского рынка в подобных роликах часто снима­лись те, кто в США наотрез отказывался появляться в рекламе: так, Орсон Уэллс рекламировал виски, Одри Хепберн — чай, а Энди Уорхол — видео­кас­сеты.

Шварценеггера даже можно назвать рекордсменом. В 1990-х он активно рекламировал лапшу быстрого приго­тов­ле­ния, кофе, пиво и энергетик V Drink.

Шварценеггер в японской рекламе

Поклонники актера узнали об этом только с развитием Интернета, когда ролики попали в Сеть. Впрочем, его коллеги вроде Сталлоне и Ван Дамма тоже подрабатывали в рекламе.

А недавно Шварценеггер появился в рекламе нового электрокара BMW iX. Вместе с Сальмой Хайек они появились в образах греческих богов.