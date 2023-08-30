Стало известно, что Меган Маркл запретили говорить в "Форс-мажорах"

Бывшая американская актриса покинула популярный проект после седьмого сезона.

Создатель популярной юридической драмы "Форс-мажоры" заявил, что королевская семья Великобритании настаивала на удалении конкретной реплики Меган Маркл. Об этом пишет Hollywood Reporter.

56-летний Аарон Корш, автор популярного в США шоу, в котором жена принца Гарри появлялась на протяжении семи сезонов, недавно рассказал, как все изменилось на съемочной площадке после того, как Меган начала встречаться с принцем Гарри, а также о странных требованиях Букингемского дворца.

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По словам шоураннера, королевская семья "учла некоторые вещи" — в частности, то, что героиня герцогини Сассекской, Рэйчел Элизабет Зейн, сказала в эпизодах, снятых после того, как они с Гарри начали встречаться.

Меган Маркл Фото: Скриншот

Он сказал, что было одно конкретное слово, "poppycock", что на сленге означает чушь, но был вынужден изменить это после того, как на это якобы наложили вето королевские особы.

Маркл говорила: "То, что сказала моя семья, это чушь". И в Букингемском дворце не захотели, чтобы эту фразу из уст девушки принца Гарри потом вырезали.

Однако, когда шоураннера спросили, как королевские персоны вообще получили доступ к сценарию, он вдруг сказал, что "не помнит".

"[Королевская семья] взвесила некоторые вещи. Кстати, немного вещей, но несколько вещей, которые мы хотели сделать, но не могли сделать, и это немного раздражало", — пояснил Аарон.

Напомним, какой была первая роль Меган Маркл.

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