Селена Гомес показала, как ее сестра и Никола Пельтц подстригли Бруклина Бекхэма (фото)
Звездные друзья провели вместе время и изменили имидж сыну Виктории и Дэвида Бекхэмов.
31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес поделилась фото в Instagram, на котором ее младшая сестра Грейси брила голову их другу Бруклину Бекхэму.
Жена Бруклина, американская актриса Никола Пельц, которая является близкой подругой Селены, также присоединилась к "домашней парикмахерской".
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28-летняя Никола, дочь миллиардера Нельсона Пельца, улыбалась на камеру, держа электрическую бритву в руке.
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм подстригся без рубашки, что позволило ему продемонстрировать ряд своих татуировок.
Опубликовав фотографии, Селена написала, что ее младшая сестра и Бруклин были "ее крошками".
Она также опубликовала снимок, на котором держит липкую записку от своего косметического бренда Rare Beauty, на которой написано: "Высказывай свое мнение, даже если твой голос дрожит".
Напомним, Селена Гомес окончательно ответила на домыслы фанатов, что ее новая песня посвящена бывшему бойфренду.
Также Фокус писал об отдыхе и элитной недвижимости Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц.