Гвинет Пэлтроу без макияжа отправилась на семейный ужин (фото)

Звезда экрана появилась на публике с 17-летним сыном и мужем.

50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу без макияжа отправилась на ужин с семьей в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Page Six.

Бывшая девушка Брэда Питта продемонстрировала свои седые волосы и лицо без макияжа, когда она обедала в ресторане Mr. Chow. Пэлтроу надела черный топ с глубоким декольте и белые брюки в сочетании с тонким черным поясом.

На ногах актрисы были белые кроссовки. Свой аутфит она дополнила лаконичным ожерельем-цепочкой.

Мать двоих детей прибыла вместе со своим 17-летним сыном Мозесом и мужем Брэдом Фелчаком. Мозес, которого актриса воспитывает с бывшим мужем Крисом Мартином, надел белую футболку с черными брюками и красными кроссовками Adidas.

Гвинет также воспитывает 19-летнюю дочь Эпл от солиста Coldplay, но ее не было на семейном ужине.

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Знаменитость появилась на публике спустя месяц после того, как она рассказала британскому Vogue, что "принимает" старение.

"Как женщины, мы хотим быть здоровыми, мы хотим стареть. Эта идея о том, что мы должны быть заморожены во времени, такая странная", — считает она.

Напомним, Гвинет Пэлтроу с дочерью показали, какие сапоги выбрать осенью 2023 года.

Также Фокус писал о другом появлении Гвинет Пэлтроу на публике с 17-летним сыном.