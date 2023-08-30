Кэти Перри снялась для рекламы своей обуви в туалете (фото)

Кэти Перри обожает яркую и удобную обувь. Эту любовь она передала и своей маленькой дочери.

38-летняя американская певица, композитор, автор песен, актриса и посол доброй воли ООН Кэти Перри не останавливается на достигнутом и продолжает расширять горизонты своей деятельности. Знаменитость с 2017 года запустила собственный бренд обуви, поскольку всегда любила яркие и удобные туфли, сапоги и босоножки. На своей странице в Instagram она постоянно публикует новинки сезона. В одном из последних постов Перри показала себя в рекламной кампании новых лоферов Geli Combat Loafer из эко-кожи с с крупным змеиным принтом, которые украшены металлическим квадратным орнаментом и имеют массивную подошву с выступами.

На снимке Кэти сидит в туалете на унитазе, стянув трусы, и делает селфи. На ней юбка, удлиненный приталеный жакет, голубая длинная рубашка и носки.

Кэти Перри в новой рекламной коллекции своего бренда Фото: Katy Perry Collections

В публикации, кроме главного фото со звездой, также представлены пять моделей лоферов разного цвета. Стоит такая обувь $109.

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Что известно об обувном бренде Кэти Перри

Как уже говорилось выше, запуск бренда обуви Katy Perry состоялся в 2017 году. Этому передовали три года самообразования: звезда посещала лучшие обувные фабрики в Италии, а также сотрудничала с такими крупными брендами как Tommy Hilfiger и Vince Camuto. Затем она подписывает контракт с Global Brands в качестве совместного предприятия.

Перри обратилась к своему давнему стилисту и другу Джонни Вуйеку (ныне один из ее дизайнеров по костюмам) за совместным творческим руководством вместе с опытным дизайнером обуви Селеной Маккартни, которые работали над коллекциями.

После банкротства Global Brands Group Holding летом 2021 года перед певицей стал вопрос, продолжать ли развитие обувного проекта, и она рискнула заняться им самостоятельно. Звезда запустила свой обувной бренд Katy Perry Collections, предлагающий уникальные модели, такие как туфли на каблуке-грибе и босоножки со змеиным принтом.

Она вместе с Маккартни пересмотрела прошлые проекты, чтобы использовать их в будущих коллекциях.

"Я хочу вернуть бренду его истинную душу, в которой немного больше индивидуальности, немного больше китча", – говорила певица.

На пост президента бренда Katy Perry был назначен Джин Берковиц, опытный управленец, в резюме которого указаны такие компании как Ralph Lauren, BCBG и Camuto Group. Он почти десять лет он занимал пост президента подразделения Steven line американского бренда обуви Stеve Mаdden.

Сегодня в списке розничных партнеров бренда – Nordstrom, Macy's, Zappos, Amazon, Belk, Verishop, QVC и Von Maur, а продажи обуви под именем артистки "устойчивые". В конце марта 2022 года был запущен собственный сайт бренда обуви Katy Perry. На нем, как и на странице Кэти в соцсети, множество ярких и жизнерадостных моделей летней и демисезонной обуви.

Перри – не только большая поклонница обуви. Она передала эту любовь своей дочери, у которой уже есть внушительная коллекция.

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