Меган Маркл обижается на Кэти Перри: в чем причина

Американская певица выступила на концерте после коронации Чарльза ІІІ, однако герцогиня Сассекская пропустила это мероприятие.

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Меган Маркл обижается на певицу Кэти Перри еще с 2018 года. Об этом пишет Daily Star.

Королевское оскорбление было вызвано критическим комментарием артистки о платье бывшей актрисы для ее свадьбы с принцем Гарри. Во время рекламного тура в США Кэти Перри сказала, что стоило бы "сделать еще одну примерку" свадебного платья, которое носила Меган.

Источник рассказал: "Меган хорошо знает о комментарии Кэти Перри в 2018 году о ее свадебном платье, и известно, что она держит обиду".

"Хотя комментарий не имел цель оскорбить, Меган тогда чувствовала себя обиженной и была ошеломлена спорами с персоналом, герцогиней Кембриджской и Томасом Марклом".

Замечания Меган все еще остаются грубыми, поскольку она, как полагают, "затаила обиду" после комментариев о свадебном платье.

Несмотря на это, казалось, что Кэти всегда чувствовала слабость к принцу Гарри и однажды назвала его "горячим" на шоу Грэма Нортона.

Свадебное платье Меган Маркл Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Считается, что герцог Сассекский хорошо общается с женихом Кэти Орландо Блумом. Они подружились, когда стали соседями после переезда Сассекских в Монтесито в 2020 году.

Говоря о Гарри в 2020, голливудский актер сказал: "Этот парень так мил, и я думаю, что у него прекрасное чувство юмора. Надеюсь, он сохранит это".

Что касается Кэти Перри, то она посетила официальную часть коронации Чарльза ІІІ и выступила на концерте на территории Виндзорского замка.

Кэти Перри на коронационном концерте Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Напомним, Кэти Перри прокомментировала свои фото с коронации Чарльза ІІІ, которые активно обсуждали в Сети.

Также Фокус писал о прогулке Меган Маркл с часами принцессы Дианы.