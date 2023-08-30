Король Чарльз III пошел против воли принца Уильяма, простив принца Эндрю

Герцог Йоркский, которому не разрешали появляться на публичных мероприятиях королевской семьи, накануне посетил церковную службу в Балморале в компании принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Король Великобритании Чарльз ІІІ "отменил решение" принца Уильяма, чтобы принять принца Эндрю обратно в королевскую семью после ряда скандалов. Об этом пишет Mirror.

74-летний британский монарх дал понять членам королевской семьи, что принца Эндрю больше "не будут закрывать", и предположил, что принц Уэльский отвезет его в церковь в Шотландии на службу. Появление герцога Йоркского рядом с будущими королем и королевой рассматривалось как серьезный прогресс в процессе реабилитации Эндрю.

Один из инсайдеров предположил, что возникла определенная путаница относительно того, как 63-летний Эндрю будет ехать в церковь, пока ему не позвонили в воскресенье утром. После публичного заявления о поддержке от Уильяма и Кейт, когда Эндрю ехал в машине на и со службы в Балморале, где члены королевской семьи находятся в отпуске, один источник сказал: "Это больше, чем он (Эндрю) мог желать".

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Принц Эндрю Фото: The Royal Family

Королевские источники признали поддержку Эндрю выдающимся поворотом событий после того, как и Чарльз III, и принц Уильям в 2022 году просили покойную королеву Елизавету II лишить его военных титулов и благотворительного патронажа после обвинений в изнасиловании и дружбы с Джеффри Эпштейном.

Принц Уильям ранее заявлял, что будет бойкотировать Платиновый юбилей королевы в июне 2022 года, если его дяде позволят принять участие в процессии. Покойная Елизавета II хотела, чтобы ее скандальный сын присоединился к параду в День подвязки в Виндзорском замке, но ее "заблокировали" наследники, которые яростно отреагировали, предположив, что может быть "негативная реакция", если его увидят на публике.

Принц Эндрю Фото: Getty Images

Напомним, король Чарльз ІІІ не отвернется от своего младшего брата.

Также Фокус писал о возвращении герцога Йоркского в замок Балморал раньше других членов королевской семьи.