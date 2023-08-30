Король Чарльз III пошел против воли принца Уильяма, простив принца Эндрю
Герцог Йоркский, которому не разрешали появляться на публичных мероприятиях королевской семьи, накануне посетил церковную службу в Балморале в компании принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Король Великобритании Чарльз ІІІ "отменил решение" принца Уильяма, чтобы принять принца Эндрю обратно в королевскую семью после ряда скандалов. Об этом пишет Mirror.
74-летний британский монарх дал понять членам королевской семьи, что принца Эндрю больше "не будут закрывать", и предположил, что принц Уэльский отвезет его в церковь в Шотландии на службу. Появление герцога Йоркского рядом с будущими королем и королевой рассматривалось как серьезный прогресс в процессе реабилитации Эндрю.
Один из инсайдеров предположил, что возникла определенная путаница относительно того, как 63-летний Эндрю будет ехать в церковь, пока ему не позвонили в воскресенье утром. После публичного заявления о поддержке от Уильяма и Кейт, когда Эндрю ехал в машине на и со службы в Балморале, где члены королевской семьи находятся в отпуске, один источник сказал: "Это больше, чем он (Эндрю) мог желать".
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Королевские источники признали поддержку Эндрю выдающимся поворотом событий после того, как и Чарльз III, и принц Уильям в 2022 году просили покойную королеву Елизавету II лишить его военных титулов и благотворительного патронажа после обвинений в изнасиловании и дружбы с Джеффри Эпштейном.
Принц Уильям ранее заявлял, что будет бойкотировать Платиновый юбилей королевы в июне 2022 года, если его дяде позволят принять участие в процессии. Покойная Елизавета II хотела, чтобы ее скандальный сын присоединился к параду в День подвязки в Виндзорском замке, но ее "заблокировали" наследники, которые яростно отреагировали, предположив, что может быть "негативная реакция", если его увидят на публике.
Напомним, король Чарльз ІІІ не отвернется от своего младшего брата.
Также Фокус писал о возвращении герцога Йоркского в замок Балморал раньше других членов королевской семьи.